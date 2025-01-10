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#<1 ... 2518251925202521 Додано: Суб 11 січ, 2025 02:13 Faceless написав: 2587715 написав: Faceless написав: Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності. Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності. Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.

Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл



Почтовые марки по несколько миллионов долларов, монеты в десятки и сотни тысяч.

А еще есть бейсбольные карточки.

Некоторые коллекционируют антикварные игрушки, старые игровые автоматы, телефонные аппараты и пишущие машинки. Почтовые марки по несколько миллионов долларов, монеты в десятки и сотни тысяч.А еще есть бейсбольные карточки.Некоторые коллекционируют антикварные игрушки, старые игровые автоматы, телефонные аппараты и пишущие машинки. rjkz

Повідомлень: 17034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5317 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 02:27 adeges написав: На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.



Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.



Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.



Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.



Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.



І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.



А які красиві місця погоріли. Ех



Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів. На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.А які красиві місця погоріли. ЕхНу і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.



В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.

Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.

То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).

Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.

И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.

Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева. В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева. rjkz

Повідомлень: 17034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5317 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 04:10 rjkz написав: Vadim_ написав: rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?



Пыталась тушить.

Только как работают американские пожарные - надо видеть.

Тут вбивают в головы - никакого героизма.

Самое ценное - жизнь и здоровье.

Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.

Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Пыталась тушить.Только как работают американские пожарные - надо видеть.Тут вбивают в головы - никакого героизма.Самое ценное - жизнь и здоровье.Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?

2) електропровідність? 1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?2) електропровідність? Frant

Повідомлень: 23998 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1721 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 04:34 Frant написав: rjkz написав: Vadim_ написав: А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?



Пыталась тушить.

Только как работают американские пожарные - надо видеть.

Тут вбивают в головы - никакого героизма.

Самое ценное - жизнь и здоровье.

Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.

Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Пыталась тушить.Только как работают американские пожарные - надо видеть.Тут вбивают в головы - никакого героизма.Самое ценное - жизнь и здоровье.Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?

2) електропровідність? 1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?2) електропровідність?



Не, если не получается потуштть не впадая в героизм, то пожар гаснет путем полного выгорания.

Тут вообще не принято ставить себе сверхзадачи.

Это не профессионально.

Пришел, сделал как получилось, получил свои деньги и ушел. Не, если не получается потуштть не впадая в героизм, то пожар гаснет путем полного выгорания.Тут вообще не принято ставить себе сверхзадачи.Это не профессионально.Пришел, сделал как получилось, получил свои деньги и ушел. rjkz

Повідомлень: 17034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5317 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2518251925202521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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