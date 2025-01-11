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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 02:27
adeges написав:
На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.
Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.
Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.
Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.
Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.
І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.
А які красиві місця погоріли. Ех
Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.
Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.
То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).
Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.
И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.
Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 04:10
rjkz написав: Vadim_ написав: rjkz написав:
А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.
А шо робила протипожежна служба?
Пыталась тушить.
Только как работают американские пожарные - надо видеть.
Тут вбивают в головы - никакого героизма.
Самое ценное - жизнь и здоровье.
Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.
Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.
Призвали жителей ЛА экономить воду.
Это на побережье Тихого океана-то!
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?
2) електропровідність?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 04:34
Frant написав: rjkz написав: Vadim_ написав:
А шо робила протипожежна служба?
Пыталась тушить.
Только как работают американские пожарные - надо видеть.
Тут вбивают в головы - никакого героизма.
Самое ценное - жизнь и здоровье.
Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.
Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.
Призвали жителей ЛА экономить воду.
Это на побережье Тихого океана-то!
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?
2) електропровідність?
Не, если не получается потуштть не впадая в героизм, то пожар гаснет путем полного выгорания.
Тут вообще не принято ставить себе сверхзадачи.
Это не профессионально.
Пришел, сделал как получилось, получил свои деньги и ушел.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:17
rjkz написав:
Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.
Призвали жителей ЛА экономить воду.
Это на побережье Тихого океана-то!
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 12:03
rjkz написав: 2587715 написав: akurt написав:
Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».
Гадаєте брешуть в трукраймах?
Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять
До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли
Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.
Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.
Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.
Специально ездить в Киев зубы лечить?
Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.
У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.
Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?
Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.
Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.
Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.
Равно как медицинский туризм существовал давно.
В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду.
Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь.
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