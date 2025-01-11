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#<1 ... 2518251925202521 Додано: Суб 11 січ, 2025 02:27 adeges написав: На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.



Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.



Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.



Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.



Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.



І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.



А які красиві місця погоріли. Ех



Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів. На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.А які красиві місця погоріли. ЕхНу і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.



В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.

Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.

То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).

Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.

И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.

Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева. В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5318 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 04:10 rjkz написав: Vadim_ написав: rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?



Пыталась тушить.

Только как работают американские пожарные - надо видеть.

Тут вбивают в головы - никакого героизма.

Самое ценное - жизнь и здоровье.

Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.

Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Пыталась тушить.Только как работают американские пожарные - надо видеть.Тут вбивают в головы - никакого героизма.Самое ценное - жизнь и здоровье.Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?

2) електропровідність? 1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?2) електропровідність? Frant

Заблокований Повідомлень: 23996 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1721 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 04:34 Frant написав: rjkz написав: Vadim_ написав: А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?



Пыталась тушить.

Только как работают американские пожарные - надо видеть.

Тут вбивают в головы - никакого героизма.

Самое ценное - жизнь и здоровье.

Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.

Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Пыталась тушить.Только как работают американские пожарные - надо видеть.Тут вбивают в головы - никакого героизма.Самое ценное - жизнь и здоровье.Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?

2) електропровідність? 1) коррозія цистерн, шлангів і т.п.?2) електропровідність?



Не, если не получается потуштть не впадая в героизм, то пожар гаснет путем полного выгорания.

Тут вообще не принято ставить себе сверхзадачи.

Это не профессионально.

Пришел, сделал как получилось, получил свои деньги и ушел. Не, если не получается потуштть не впадая в героизм, то пожар гаснет путем полного выгорания.Тут вообще не принято ставить себе сверхзадачи.Это не профессионально.Пришел, сделал как получилось, получил свои деньги и ушел. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5318 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 10:17 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. Denik Повідомлень: 3360 З нами з: 23.02.09 Подякував: 693 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 12:03 rjkz написав: 2587715 написав: akurt написав: Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу». Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу». Гадаєте брешуть в трукраймах?



Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять



До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли Гадаєте брешуть в трукраймах?Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводятьДо речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли



Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.

Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.

Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.

Специально ездить в Киев зубы лечить?

Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.

У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.

Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?

Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.

Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.

Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.

Равно как медицинский туризм существовал давно.

В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду. Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.Специально ездить в Киев зубы лечить?Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.Равно как медицинский туризм существовал давно.В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду.

Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь. Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь. 2587715

Повідомлень: 33 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 19:39 Denik написав: rjkz написав: Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система.



У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.

На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.

От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.

Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.

Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой. У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5318 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 19:46 rjkz написав: Denik написав: rjkz написав: Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.Призвали жителей ЛА экономить воду.Это на побережье Тихого океана-то!Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система.



У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.

На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.

От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.

Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.

Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой. У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой.

ХЗ. Разве, чтобы землю не засолить.

Судовые дизеля охлаждаются забор ной водой, так, что не думаю, что из-за брязни коррозии техники. ХЗ. Разве, чтобы землю не засолить.Судовые дизеля охлаждаются забор ной водой, так, что не думаю, что из-за брязни коррозии техники. Bolt Повідомлень: 3268 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 20:08 2587715 написав: rjkz написав: 2587715 написав: Гадаєте брешуть в трукраймах?



Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять



До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли Гадаєте брешуть в трукраймах?Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводятьДо речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли



Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.

Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.

Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.

Специально ездить в Киев зубы лечить?

Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.

У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.

Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?

Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.

Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.

Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.

Равно как медицинский туризм существовал давно.

В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду. Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.Специально ездить в Киев зубы лечить?Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.Равно как медицинский туризм существовал давно.В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду.

Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь. Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь.



Не, это уже бред.

Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?

Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.

Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.

По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.

Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.

Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.

Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).

С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?

А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.

Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.

И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусами

Но это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать. Не, это уже бред.Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусамиНо это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5318 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 20:11 Bolt написав: rjkz написав: Denik написав: Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система.



У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.

На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.

От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.

Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.

Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой. У них тут культ помп (насосов). В основном американского производства.На все случаи жизни. Какие только можно и нельзя придумать.От очень маленьких до огромных, которые на траки ставят. Для разных типов жидкостей. Мне приходилось иметь дело с такими ситуациями.Не думаю, что есть проблема с такими возможностями куда-то закачать воду.Возможно, это предположение, есть какие-то нюансы именно с соленой водой.

ХЗ. Разве, чтобы землю не засолить.

Судовые дизеля охлаждаются забор ной водой, так, что не думаю, что из-за брязни коррозии техники. ХЗ. Разве, чтобы землю не засолить.Судовые дизеля охлаждаются забор ной водой, так, что не думаю, что из-за брязни коррозии техники.



Технику тут эксплуатируют очень жестко.

Никто о ней не переживает. Особенно на пожарников. Там финансирование от пуза. Технику тут эксплуатируют очень жестко.Никто о ней не переживает. Особенно на пожарников. Там финансирование от пуза. rjkz

Повідомлень: 17037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8443 раз. Подякували: 5318 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 20:40 Еміграція, заробітчанство Denik написав: Певно треба воду підняти на висоту кілька сот метрів та для солоної води потрібна окрема трубопровідна система. там навіть є для цього спеціальний відкритий резервуар, який мав ще й дощову воду накопичувати, але він виявився порожнім - демократи дуже переймалися збереженням якихось медуз че ще чогось (вже не памʼятаю), яким забір води з акваторіі міг би зашкодити - сьогодні було в стрічці разом з фото того порожнього бетонного басейну і відео інтервʼю меркині, яка не могла раму зібрати щоб відповісти щось притомне



демократи коротше максимально обісрались



що само по собі викликає певні конспірологічні думки, але то вже таке там навіть є для цього спеціальний відкритий резервуар, який мав ще й дощову воду накопичувати, але він виявився порожнім - демократи дуже переймалися збереженням якихось медуз че ще чогось (вже не памʼятаю), яким забір води з акваторіі міг би зашкодити - сьогодні було в стрічці разом з фото того порожнього бетонного басейну і відео інтервʼю меркині, яка не могла раму зібрати щоб відповісти щось притомнедемократи коротше максимально обісралисьщо само по собі викликає певні конспірологічні думки, але то вже таке kingkongovets

Повідомлень: 11516 З нами з: 05.06.16 Подякував: 1316 раз. Подякували: 2692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2518251925202521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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