|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 20:55
rjkz написав:
По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития.
Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.
Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.
Не все то что принято считать нормой является правдой.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:42
Тут ховається приємна позитивна річ:
"А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний"
Позитив в тому, що слава Богу, ніколи не вдасться попасти в Милуокі, і тим більше взяти рандеву на прийом у лікаря.
Так що лякатися немає чого.
В моїй родині купа лікарів:
- мама працювала на "Швидка допомога" (до цього - певний термін в психлікарні - відділення наркоманів);
- сестра мами - операційна медична сестра - передивилися тисячі операцій;
- ще одна сестра мами - Станція переливання крові;
- жінка брата - практикуючий лікар-гінеколог;
- її дочка - моя племінниця - терапевт - "сімейний лікар";
- її чоловік - кваліфікований лікар. Працював в Африці - поки не заробив якусь нехорошу африканську болячку типу малярії. Повернувся в Україну.
- ще одна дочка брата - дипломований психотерпапевт, проводить по інтернету консультації для заміжніх та незаможних дурочок, яких хвилює тема "Чоловік та як з ним боротися".
В даному випадку для вас самим приємним буде прийом у моєї племінниці - терапевта.
Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта".
Примітка: вона точно не лікар-індус. Так що все ОК. І расизм проявляти не знадобиться.
Навіть прізвище закінчується на "-ова" що додає впевненості в діагнозі.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10464
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3876 раз.
- Подякували: 1356 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:59
akurt написав:
Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта".
Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз)
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:07
rjkz написав:
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
На видео выше гидропланы Bombardier приводняются в море закачивают морскую воду в себя, взлетают и тушат. При большом пожаре в море стоит плавучий запрашик.
Ходка за ходкой, заливают возгорание не считаясь с расходами. Если не локализовать пожар на начальном этапе то тушить нет смысла. И пилоты сильно рискуют, так точно заходя на эпицентр возгорания.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9298
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2310 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:15
2587715 написав: rjkz написав:
По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития.
Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.
Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.
Не все то что принято считать нормой является правдой.
Все протестантские страны экономически успешны.
Самый больший процент протестантов сейчас в Ю.Корее, доходы населения уже давно обогнали Японию.
Да, протестантами корейцы стали относительно недавно. После 2 мировой.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9298
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2310 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|