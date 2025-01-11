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#<1 ... 2519252025212522 Додано: Суб 11 січ, 2025 20:55 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.



Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.



Не все то что принято считать нормой является правдой. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.Не все то что принято считать нормой является правдой. 2587715

Повідомлень: 35 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 21:42 Тут ховається приємна позитивна річ:

"А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний"

Позитив в тому, що слава Богу, ніколи не вдасться попасти в Милуокі, і тим більше взяти рандеву на прийом у лікаря.

Так що лякатися немає чого.



В моїй родині купа лікарів:

- мама працювала на "Швидка допомога" (до цього - певний термін в психлікарні - відділення наркоманів);

- сестра мами - операційна медична сестра - передивилися тисячі операцій;

- ще одна сестра мами - Станція переливання крові;

- жінка брата - практикуючий лікар-гінеколог;

- її дочка - моя племінниця - терапевт - "сімейний лікар";

- її чоловік - кваліфікований лікар. Працював в Африці - поки не заробив якусь нехорошу африканську болячку типу малярії. Повернувся в Україну.

- ще одна дочка брата - дипломований психотерпапевт, проводить по інтернету консультації для заміжніх та незаможних дурочок, яких хвилює тема "Чоловік та як з ним боротися".



В даному випадку для вас самим приємним буде прийом у моєї племінниці - терапевта.

Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта".

Примітка: вона точно не лікар-індус. Так що все ОК. І расизм проявляти не знадобиться.

Навіть прізвище закінчується на "-ова" що додає впевненості в діагнозі. akurt

Повідомлень: 10464 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3876 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 21:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз) Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз) 2587715

Повідомлень: 35 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 22:07 rjkz написав: Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

На видео выше гидропланы Bombardier приводняются в море закачивают морскую воду в себя, взлетают и тушат. При большом пожаре в море стоит плавучий запрашик.

Ходка за ходкой, заливают возгорание не считаясь с расходами. Если не локализовать пожар на начальном этапе то тушить нет смысла. И пилоты сильно рискуют, так точно заходя на эпицентр возгорания. На видео выше гидропланы Bombardier приводняются в море закачивают морскую воду в себя, взлетают и тушат. При большом пожаре в море стоит плавучий запрашик.Ходка за ходкой, заливают возгорание не считаясь с расходами. Если не локализовать пожар на начальном этапе то тушить нет смысла. И пилоты сильно рискуют, так точно заходя на эпицентр возгорания. UA Повідомлень: 9298 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 22:15 2587715 написав: rjkz написав: По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.



Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.



Не все то что принято считать нормой является правдой. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.Не все то что принято считать нормой является правдой.

Все протестантские страны экономически успешны.

Самый больший процент протестантов сейчас в Ю.Корее, доходы населения уже давно обогнали Японию.

Да, протестантами корейцы стали относительно недавно. После 2 мировой. Все протестантские страны экономически успешны.Самый больший процент протестантов сейчас в Ю.Корее, доходы населения уже давно обогнали Японию.Да, протестантами корейцы стали относительно недавно. После 2 мировой. UA Повідомлень: 9298 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2519252025212522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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