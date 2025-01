Додано: Нед 12 січ, 2025 03:33

Николай, вы опять, как с новым Меркьюри при союзе за 2куе, при его цене в САСШ порядка пачки Бень тогда, так сказать чуток заблуждаетесь.

По моему вы неоднократно писали что в 96м ваша первая зарплата была 80уе=150грн, потом вы доросли до 700/800уе, в 98м, так неужели сейчас в НьюЙорке кому то платят за полный рабочий день при минималке 15 всего лишь 800уе/мес? Или там разовое вознаграждение за "убpал shit and go away"?

Во втором случае, при нормальной генетике и папы-беглеца и мамы, просто старший брат скорее попробовал на сломе страны ширку, попутно подторговывал этим или гопстоповал на дозу с друзьями-бухарями, зона - порочный круг откуда без промывки систем не выпрыгнуть - и всё, маргинал, а младший насмотрелся на "вотэтофсё" и решил "нуегонах" и сооветственно пахал 24/7/365 с младых ногтей, а не сбивал шапки и не снимал серёжки и кулоны?

Была бы мама шмара какая или воровка или папа-наркоман - генетика бы победила упорство?