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#<1 ... 2519252025212522 Додано: Суб 11 січ, 2025 20:55 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.



Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.



Не все то что принято считать нормой является правдой. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.Не все то что принято считать нормой является правдой. 2587715

Повідомлень: 35 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 21:42 Тут ховається приємна позитивна річ:

"А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний"

Позитив в тому, що слава Богу, ніколи не вдасться попасти в Милуокі, і тим більше взяти рандеву на прийом у лікаря.

Так що лякатися немає чого.



В моїй родині купа лікарів:

- мама працювала на "Швидка допомога" (до цього - певний термін в психлікарні - відділення наркоманів);

- сестра мами - операційна медична сестра - передивилися тисячі операцій;

- ще одна сестра мами - Станція переливання крові;

- жінка брата - практикуючий лікар-гінеколог;

- її дочка - моя племінниця - терапевт - "сімейний лікар";

- її чоловік - кваліфікований лікар. Працював в Африці - поки не заробив якусь нехорошу африканську болячку типу малярії. Повернувся в Україну.

- ще одна дочка брата - дипломований психотерпапевт, проводить по інтернету консультації для заміжніх та незаможних дурочок, яких хвилює тема "Чоловік та як з ним боротися".



В даному випадку для вас самим приємним буде прийом у моєї племінниці - терапевта.

Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта".

Примітка: вона точно не лікар-індус. Так що все ОК. І расизм проявляти не знадобиться.

Навіть прізвище закінчується на "-ова" що додає впевненості в діагнозі. akurt

Повідомлень: 10464 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3876 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 21:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз) Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз) 2587715

Повідомлень: 35 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 22:07 rjkz написав: Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой? Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?

На видео выше гидропланы Bombardier приводняются в море закачивают морскую воду в себя, взлетают и тушат. При большом пожаре в море стоит плавучий запрашик.

Ходка за ходкой, заливают возгорание не считаясь с расходами. Если не локализовать пожар на начальном этапе то тушить нет смысла. И пилоты сильно рискуют, так точно заходя на эпицентр возгорания. На видео выше гидропланы Bombardier приводняются в море закачивают морскую воду в себя, взлетают и тушат. При большом пожаре в море стоит плавучий запрашик.Ходка за ходкой, заливают возгорание не считаясь с расходами. Если не локализовать пожар на начальном этапе то тушить нет смысла. И пилоты сильно рискуют, так точно заходя на эпицентр возгорания. UA Повідомлень: 9298 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 22:15 2587715 написав: rjkz написав: По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.



Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.



Не все то что принято считать нормой является правдой. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.Не все то что принято считать нормой является правдой.

Все протестантские страны экономически успешны.

Самый больший процент протестантов сейчас в Ю.Корее, доходы населения уже давно обогнали Японию.

Да, протестантами корейцы стали относительно недавно. После 2 мировой. Все протестантские страны экономически успешны.Самый больший процент протестантов сейчас в Ю.Корее, доходы населения уже давно обогнали Японию.Да, протестантами корейцы стали относительно недавно. После 2 мировой. UA Повідомлень: 9298 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2025 22:35 rjkz написав: 2587715 написав: rjkz написав:



Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь. Есть одна маленькая мелочь - доктора это одни из самых больших расистов в мире. И если они относятся к тебе как к чужаку, недостойному пополнять генофонд человечества - у них есть миллион способов обделить тебя качественной медпомощью. Можно конечно не понравится и украинскому врачу, но с ним это будет легко понять. А вот определить как к тебе относится индус в Милуоки будет намного сложнее, также как понять уровень его знаний. И на государственные дипломы и лицензии в вопросе медицины я б полагался далеко не в первую очередь.



Не, это уже бред.

Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?

Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.

Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.

По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.

Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.

Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.

Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).

С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?

А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.

Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.

И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусами

Но это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать. Не, это уже бред.Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусамиНо это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать.



Излишняя толерантность,делает из людей длб и терпил днищенских..Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...И что сделала с ними история и комсомолка меркель в последнее десятилетие,напустив в страну сброд,насилующий их женщин и ходящий чуть не на голове...Ну да,перегнули конечно палку в прошлом веке,так ее сейчас и русня перегибает и никому нет дела до убийств мирных украинцев....Но немцам теперь хоть на голову нагадь....они и не пошевелятся...Такие безвольные рабы и терпилы лучше наверное для системы,используя промыв мозгов за "грехи поколений"...А вот Вам слабо на колени стать,перед каким нибудь черным наркоманом уепком,хотя ваши предки,я так понимаю не имели никакого отношения к рабовладельческому строю и притеснению "бедных" афроамериканцев...Но Вы же живете в обществе,где данные мысли и "грехи" усиленно насаждаются и культивируются в обществе,просто потому что Вы белый..Как поступить в таком случае??? Не выделяться и быть безпринципным приспособленцем???В этом Ваш "грех"? Вы белый "конкистадор" и "рабовладелец".А,ну да....крестоносец еще тоже пожалуй Ибо нет на земле больше "потерпевших" наций чем афроамериканцы и евреи,которые всегда чуть что не так,начинают вопить о расизме,ксенофобстве и ущемлениях....

Поэтому,человек высказавший свою мысль о врачах,очень и очень прав....Очень...В тютельку. Излишняя толерантность,делает из людей длб и терпил днищенских..Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...И что сделала с ними история и комсомолка меркель в последнее десятилетие,напустив в страну сброд,насилующий их женщин и ходящий чуть не на голове...Ну да,перегнули конечно палку в прошлом веке,так ее сейчас и русня перегибает и никому нет дела до убийств мирных украинцев....Но немцам теперь хоть на голову нагадь....они и не пошевелятся...Такие безвольные рабы и терпилы лучше наверное для системы,используя промыв мозгов за "грехи поколений"...А вот Вам слабо на колени стать,перед каким нибудь черным наркоманом уепком,хотя ваши предки,я так понимаю не имели никакого отношения к рабовладельческому строю и притеснению "бедных" афроамериканцев...Но Вы же живете в обществе,где данные мысли и "грехи" усиленно насаждаются и культивируются в обществе,просто потому что Вы белый..Как поступить в таком случае??? Не выделяться и быть безпринципным приспособленцем???В этом Ваш "грех"? Вы белый "конкистадор" и "рабовладелец".А,ну да....крестоносец еще тоже пожалуйИбо нет на земле больше "потерпевших" наций чем афроамериканцы и евреи,которые всегда чуть что не так,начинают вопить о расизме,ксенофобстве и ущемлениях....Поэтому,человек высказавший свою мысль о врачах,очень и очень прав....Очень...В тютельку. osafly

Повідомлень: 1917 З нами з: 29.05.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 840 раз. Профіль 11 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 00:12 2587715 написав: rjkz написав: По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.



Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.



Не все то что принято считать нормой является правдой. Это не так. Чем выше уровень, тем выше понимание кто чего стоит на этой планете.Об этом не расскажут на семинарах по истории США, но в Бразилии и Мексике не было сегрегации. Приезжавшие европейцы активно вступали в браки с местным населением. Результат экономического чуда этих стран мы видим довольно отчетливо. В США же до 1960-х годов была жесткая расовая сегрегация и межрасовые браки не поощрялись. И богатыми стали они не после 60-х, а задолго до. Хотя по климату и природным ресурсам Штаты не намного богаче Мексики и Бразилии, а может даже и беднее.Не все то что принято считать нормой является правдой.



Был такой не смешной, но поучительный анекдот.

На ученом симпозиуме (или как оно там называется?)

Докладчик.

Господа, наше исследование вывело, что

2+2=4

2х2=4

2 в квадрате равно 4

А также 16 разделить на 4 равно 4

и тд.

Это неоспоримо доказывает, 4 - главное число.

В том, что Вы написали - одна манипуляция.

Тут когда-то был Влад, он порекомендовал книгу.

"Почему одни страны богатые, а другие бедные"

Там и про Мексику и США есть.

Рекомендую.

Хотя, каждый воспринимает мир в меру своей...

И видит то, что хочет видеть.

Тут на форуме хватает людей с различными формами ксенофобии. Был такой не смешной, но поучительный анекдот.На ученом симпозиуме (или как оно там называется?)Докладчик.Господа, наше исследование вывело, что2+2=42х2=42 в квадрате равно 4А также 16 разделить на 4 равно 4и тд.Это неоспоримо доказывает, 4 - главное число.В том, что Вы написали - одна манипуляция.Тут когда-то был Влад, он порекомендовал книгу."Почему одни страны богатые, а другие бедные"Там и про Мексику и США есть.Рекомендую.Хотя, каждый воспринимает мир в меру своей...И видит то, что хочет видеть.Тут на форуме хватает людей с различными формами ксенофобии. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8444 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 00:20 2587715 написав: akurt написав: Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Вона мені відверто казала: "Я діагноз ставлю, дивлячись на одяг пацієнта". Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз) Саме тому краще лікуватись в Україні, щоб одразу було зрозуміло яким чином лікар ставить діагноз)



Ну, конечно.

Моему родственнику поставили диагноз "Старость".

Я по телефону понял, что это ковид.

В больницу отказались брать.

Мы отсюда слали деньги, чтобы приехала частная лаборатория взять анализы, потом поместили в частную клинику.

Отказали ноги, отказал кишечник. Ну, конечно.Моему родственнику поставили диагноз "Старость".Я по телефону понял, что это ковид.В больницу отказались брать.Мы отсюда слали деньги, чтобы приехала частная лаборатория взять анализы, потом поместили в частную клинику.Отказали ноги, отказал кишечник. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8444 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 00:49 osafly написав: rjkz написав:

Не, это уже бред.

Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?

Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.

Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.

По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.

Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.

Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.

Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).

С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?

А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.

Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.

И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусами

Но это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать. Не, это уже бред.Только на основании рассовой и профессиональной принадлежности делать такие выводы?Расист может быть врачом, водителем такси или космонавтом или кем угодно.Встретить его среди именно врачей, на мой взгляд, гораздо сложней.По моему мнению, проявления разных форм ксенофобии более характерны для людей с низким уровнем интеллекта и социального развития. Получить образование врача в США - задача посильная не только лишь всем. К примеру, моя знакомая, осилила каледж на медсестру за 8 лет. Чтобы стать врачом, с учетом интернатуры, лет 12 уходит. Да, бывают персонажи, не отрицаю. Но они есть везде и во всех сферах.Если говорить о враче как о враче, то стоит оценивать исключительно уровень профессионализма. Какой он расы, возраста или пола - к делу не относится. Можно, разве что делать какие-то выводы об опыте, если перед тобой 25 летний парень, но, объективно, именно врач, в таком возрасте будет лишь интерном и ему самому что-то серьезное не доверят.Я слышал несколько историй о сомнительном профессионализме индуса-врача, который каким-то образом смог подтвердить свой индийский диплом, но это об одном враче и от одного человека, которая с ним работала. Не о всех индусах.Но тут много врачей и из стран б.союза и уже детей эмигрантов из союза (был в академическом медцентре, врач - женщина лет 35 с привычным нашему уху именем и фамилией, которая совершенно не понимала и не говорила на русском).С чем действительно сталкивался - это с тем, что пытаются всеми способами вытащить из страховой как можно больше денег. На каждый чих назначают отдельный визит. Это не только страховая платит, но и очень неудобно. У меня очень немного оплачиваемых больничных в году и не всегда можно их взять. И это потратить только для того, чтобы приехать к врачу за результатами анализов?А он может куда-то отправить для допобследования и каждая такая итерация займет 2-3 визита.Вот когда нашел врача которая за один раз возьмет анализы и потом просто перезвонит и прокомментирует, а сами результаты в онлайн кабинете (что тут не у всех есть), то это дорогого стоит.И да, есть такой момент, что нам проще найти общий язык с врачами из наших стран, а индусам, наверняка с индусамиНо это не значит, что индус индуса будет лечить, а остальным головы откусывать.



Излишняя толерантность,делает из людей длб и терпил днищенских..Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...И что сделала с ними история и комсомолка меркель в последнее десятилетие,напустив в страну сброд,насилующий их женщин и ходящий чуть не на голове...Ну да,перегнули конечно палку в прошлом веке,так ее сейчас и русня перегибает и никому нет дела до убийств мирных украинцев....Но немцам теперь хоть на голову нагадь....они и не пошевелятся...Такие безвольные рабы и терпилы лучше наверное для системы,используя промыв мозгов за "грехи поколений"...А вот Вам слабо на колени стать,перед каким нибудь черным наркоманом уепком,хотя ваши предки,я так понимаю не имели никакого отношения к рабовладельческому строю и притеснению "бедных" афроамериканцев...Но Вы же живете в обществе,где данные мысли и "грехи" усиленно насаждаются и культивируются в обществе,просто потому что Вы белый..Как поступить в таком случае??? Не выделяться и быть безпринципным приспособленцем???В этом Ваш "грех"? Вы белый "конкистадор" и "рабовладелец".А,ну да....крестоносец еще тоже пожалуй Ибо нет на земле больше "потерпевших" наций чем афроамериканцы и евреи,которые всегда чуть что не так,начинают вопить о расизме,ксенофобстве и ущемлениях....

Поэтому,человек высказавший свою мысль о врачах,очень и очень прав....Очень...В тютельку.[/quote]



Тут есть перекосы, не спорю.

Но нельзя по отдельным, хоть и многим случаям делать обобщения.

Например.

Есть расхожее мнение, что афроамериканцы не работают и сидят на социале.

У меня на работе сейчас проект, работает много афроамериканцев.

Ту работу, которую они делают...я когда-то ВЫНУЖДЕН был делать нечто похожее, но я манал такое пробовать еще раз в жизни. Но я такое делал в тяжелые 90-е и работал на себя. И зарабатывал тогда примерно столько в долларах сколько они сейчас. Цифры те-же, вес доллара разный.

Становиться на колено?

С какого перепуга?

Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.

Я считаю блм-щиков экстремистами и террористами. Я неоднократно видел интервью с их лидерами и там неприкрытый шантаж общества.

Но не все черные разделяют их мнение. Хотя, должен признать, что среди них очень сильно "свой-чужой". Тут есть смысл говорить о расовой дискриминации с их стороны. Опять-же, основной уровень этих людей не говорит об интелектуальном или социальном уровне развития. Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"

Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества?

Подумайте над этим. Афроамериканец громящий бутики в Манхеттене во время БЛМ и афроамериканец оперирующий в госпитале - это 2 разных человека. И общего у них может быть только цвет кожи. Хотя могут быть даже одни родители.

Я такой еще пример приведу.

Есть у меня друг в Киеве.

Рос в малообеспеченной и неполной семье.

Не было никаких причин думать, что он станет успещным человеком.

Стал. Собственник среднего бизнеса, на него работают десятки человек. Дом в Киеве и Киевской области, семья. Он шел к этому упорным трудом и саморазвитием десятки лет.

Его брат - наркоман и алкоголик, имевший мелкие проблемы с законом.

Росли в одной семье, с одним цветом кожи. Излишняя толерантность,делает из людей длб и терпил днищенских..Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...И что сделала с ними история и комсомолка меркель в последнее десятилетие,напустив в страну сброд,насилующий их женщин и ходящий чуть не на голове...Ну да,перегнули конечно палку в прошлом веке,так ее сейчас и русня перегибает и никому нет дела до убийств мирных украинцев....Но немцам теперь хоть на голову нагадь....они и не пошевелятся...Такие безвольные рабы и терпилы лучше наверное для системы,используя промыв мозгов за "грехи поколений"...А вот Вам слабо на колени стать,перед каким нибудь черным наркоманом уепком,хотя ваши предки,я так понимаю не имели никакого отношения к рабовладельческому строю и притеснению "бедных" афроамериканцев...Но Вы же живете в обществе,где данные мысли и "грехи" усиленно насаждаются и культивируются в обществе,просто потому что Вы белый..Как поступить в таком случае??? Не выделяться и быть безпринципным приспособленцем???В этом Ваш "грех"? Вы белый "конкистадор" и "рабовладелец".А,ну да....крестоносец еще тоже пожалуйИбо нет на земле больше "потерпевших" наций чем афроамериканцы и евреи,которые всегда чуть что не так,начинают вопить о расизме,ксенофобстве и ущемлениях....Поэтому,человек высказавший свою мысль о врачах,очень и очень прав....Очень...В тютельку.[/quote]Тут есть перекосы, не спорю.Но нельзя по отдельным, хоть и многим случаям делать обобщения.Например.Есть расхожее мнение, что афроамериканцы не работают и сидят на социале.У меня на работе сейчас проект, работает много афроамериканцев.Ту работу, которую они делают...я когда-то ВЫНУЖДЕН был делать нечто похожее, но я манал такое пробовать еще раз в жизни. Но я такое делал в тяжелые 90-е и работал на себя. И зарабатывал тогда примерно столько в долларах сколько они сейчас. Цифры те-же, вес доллара разный.Становиться на колено?С какого перепуга?Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.Я считаю блм-щиков экстремистами и террористами. Я неоднократно видел интервью с их лидерами и там неприкрытый шантаж общества.Но не все черные разделяют их мнение. Хотя, должен признать, что среди них очень сильно "свой-чужой". Тут есть смысл говорить о расовой дискриминации с их стороны. Опять-же, основной уровень этих людей не говорит об интелектуальном или социальном уровне развития. Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества?Подумайте над этим. Афроамериканец громящий бутики в Манхеттене во время БЛМ и афроамериканец оперирующий в госпитале - это 2 разных человека. И общего у них может быть только цвет кожи. Хотя могут быть даже одни родители.Я такой еще пример приведу.Есть у меня друг в Киеве.Рос в малообеспеченной и неполной семье.Не было никаких причин думать, что он станет успещным человеком.Стал. Собственник среднего бизнеса, на него работают десятки человек. Дом в Киеве и Киевской области, семья. Он шел к этому упорным трудом и саморазвитием десятки лет.Его брат - наркоман и алкоголик, имевший мелкие проблемы с законом.Росли в одной семье, с одним цветом кожи. rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8444 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 03:33 Re: Еміграція, заробітчанство Николай, вы опять, как с новым Меркьюри при союзе за 2куе, при его цене в САСШ порядка пачки Бень тогда, так сказать чуток заблуждаетесь.

По моему вы неоднократно писали что в 96м ваша первая зарплата была 80уе=150грн, потом вы доросли до 700/800уе, в 98м, так неужели сейчас в НьюЙорке кому то платят за полный рабочий день при минималке 15 всего лишь 800уе/мес? Или там разовое вознаграждение за "убpал shit and go away"?

Во втором случае, при нормальной генетике и папы-беглеца и мамы, просто старший брат скорее попробовал на сломе страны ширку, попутно подторговывал этим или гопстоповал на дозу с друзьями-бухарями, зона - порочный круг откуда без промывки систем не выпрыгнуть - и всё, маргинал, а младший насмотрелся на "вотэтофсё" и решил "нуегонах" и сооветственно пахал 24/7/365 с младых ногтей, а не сбивал шапки и не снимал серёжки и кулоны?

Была бы мама шмара какая или воровка или папа-наркоман - генетика бы победила упорство? барабашов

Повідомлень: 4701 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2519252025212522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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