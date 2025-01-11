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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2520252125222523
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 05:35

  барабашов написав:Николай, вы опять, как с новым Меркьюри при союзе за 2куе, при его цене в САСШ порядка пачки Бень тогда, так сказать чуток заблуждаетесь.
По моему вы неоднократно писали что в 96м ваша первая зарплата была 80уе=150грн, потом вы доросли до 700/800уе, в 98м, так неужели сейчас в НьюЙорке кому то платят за полный рабочий день при минималке 15 всего лишь 800уе/мес? Или там разовое вознаграждение за "убpал shit and go away"?
Во втором случае, при нормальной генетике и папы-беглеца и мамы, просто старший брат скорее попробовал на сломе страны ширку, попутно подторговывал этим или гопстоповал на дозу с друзьями-бухарями, зона - порочный круг откуда без промывки систем не выпрыгнуть - и всё, маргинал, а младший насмотрелся на "вотэтофсё" и решил "нуегонах" и сооветственно пахал 24/7/365 с младых ногтей, а не сбивал шапки и не снимал серёжки и кулоны?
Была бы мама шмара какая или воровка или папа-наркоман - генетика бы победила упорство?


Приятно, конечно, чтто мою биографию коспектируют.
В моей жизни в 90-е была не только работа на дядю.
И тут речь идет не о зарплате в месяц. Да, в месяц тогда я не зарабатывал столько сколько они тут и сейчас.
rjkz
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