#<1 ... 2521252225232524> Додано: Нед 12 січ, 2025 05:35 барабашов написав: Николай, вы опять, как с новым Меркьюри при союзе за 2куе, при его цене в САСШ порядка пачки Бень тогда, так сказать чуток заблуждаетесь.

По моему вы неоднократно писали что в 96м ваша первая зарплата была 80уе=150грн, потом вы доросли до 700/800уе, в 98м, так неужели сейчас в НьюЙорке кому то платят за полный рабочий день при минималке 15 всего лишь 800уе/мес? Или там разовое вознаграждение за "убpал shit and go away"?

Во втором случае, при нормальной генетике и папы-беглеца и мамы, просто старший брат скорее попробовал на сломе страны ширку, попутно подторговывал этим или гопстоповал на дозу с друзьями-бухарями, зона - порочный круг откуда без промывки систем не выпрыгнуть - и всё, маргинал, а младший насмотрелся на "вотэтофсё" и решил "нуегонах" и сооветственно пахал 24/7/365 с младых ногтей, а не сбивал шапки и не снимал серёжки и кулоны?

Приятно, конечно, чтто мою биографию коспектируют.

В моей жизни в 90-е была не только работа на дядю.

Повідомлень: 17041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8444 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества? Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества? Речь скорее о том, что рыбу надо ловить там где ее много, а не там где есть вода. Медицина в США, как и образование - это довольно коррупционные вещи, которые не развивали принудительно и повсеместно, как у нас. Там упор был на частном бизнесе и частной инициативе. Ну она там и построена. Потому у них много домов и машин. А медуслуги стоят столько чтоб пациент лишний раз не приходил, если у него что-то несерьезное. И образование стоит столько, что задолбешься кредит выплачивать..



Соответственно тут работает закон рынка - что лучше там - лучше приобретать там - работу, машину, етц. А то что доступнее здесь - лучше брать здесь - образование и медобслуживание.



В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.



Тоже самое и с образованием. Важно не что преподают, а с кем рядом ребенок учится. И платить по 40 тыс в год, чтоб он обучался рядом с неграми и мексиканцами? Много мексиканских математиков знаете? Страсть к профессии от денег или страны не зависит. Если человек в доктора идет ради денег - как многие в США, то шанс что он станет хорошим доктором весьма невелик. Это должно быть призванием. И в Украине, где доктора не самая оплачиваемая профессия, шанс попасть на прием к действительно профессионалу своего дела немного выше чем в США - ну просто его сразу видно по очереди перед кабинетом.



Повідомлень: 42 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 09:19 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу. В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.

Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень...



Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?

Тим часом люди з "паганою західною" освітою роблять таке

Повідомлень: 9747 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1394 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.

Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?



Повідомлень: 42 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 10:17 2587715 написав: Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.

Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.

Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?

Поляк, німець, росіянин.

якщо Герега Маск, то Шмигаль Тесла.



Поляк, німець, росіянин.

Повідомлень: 37870 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 10:24 flyman написав: Поляк, німець, росіянин.

якщо Герега Маск, то Шмигаль Тесла. Поляк, німець, росіянин.

якщо Герега Маск, то Шмигаль Тесла.

Трамп тоже немец. Это не так работает.

Маск просто создал пейпал - все остальное к нему отношения не имеет. Не читайте до обеда советских газет



Трамп тоже немец. Это не так работает.



Повідомлень: 42 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 10:37 W.A.S.P. 2587715 написав: Трамп тоже немец. Это не так работает.



Працює.

Маск німець також.

Повідомлень: 37870 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 10:39 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Працює.

Маск німець також.

Дякую КО за пораду, почніть з себе. Працює.

Маск німець також.

Дякую КО за пораду, почніть з себе. Немцев до 19 века не существовало.

Ваш КО



Дякую КО за пораду, почніть з себе. Працює.Маск німець також.Дякую КО за пораду, почніть з себе. Немцев до 19 века не существовало.

В Україні легше потрапити до профільного лікаря, особливо до топових. Це правда. Чи робить це українську медицину кращою? Не певен. В Україні медична страховка покриває переважно травми та простуди. З будь яким серьозним захворюванням ти сам на сам.



Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 Сибарит і 5 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор