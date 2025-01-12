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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 10:56
adeges написав:
В Україні легше потрапити до профільного лікаря, особливо до топових. Це правда. Чи робить це українську медицину кращою? Не певен. В Україні медична страховка покриває переважно травми та простуди. З будь яким серьозним захворюванням ти сам на сам.
Про освіту навіть не смішно. Про початкову, середню і особливо вищу. Україна поруч не стояла. Це я не з книжки говорю, а з власного досвіду. Своєго і родини і друзів
А чого ви вирішили, що десь на Заході з серьйозними захворюваннями краще справи? Був кейс якоїсь чиновниці, яку після поранення вивезли в Німеччину на лікування і там вона померла з-за того, що їй перев'язки невчасно робили і взагалі не лікували правильно.
Це як пишатися найшвидшою машиною, коли все життя їздиш не швидше 60.
А з приводу освіти - ну теж багато кейсів, коли наші технарі їдуть в аспірантуру американську вчитись, і виявляється, що вони вчать все те саме що тут на бакалавраті вчили.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:33
BIGor написав:
Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?
Тим часом люди з "паганою західною" освітою роблять таке
Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно знищують і залишились деякі окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.
Навіть за часів агента кремля Табачника не було такого руйнування, як за Лісового...
Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.
Просто маю досвід порівняти із тим, як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США скуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:51
Дюрі-бачі написав:
Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно доламують і залишились окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.
Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.
Просто маю досвід порівняти із тим як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США зкуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують...
Це знов якісь совєцькі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.
Ну і ще картка на яку гроші отримувати. Переїджати нікуди не треба. Ви навіть не уявляєте скільки лауреатів вчених премій живе у Тайланді, просто тому що там тепло і красиво. Чи рахувати Тайланд передовою науковою країною тепер?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:54
2587715 написав:
Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.
Звісно, а всякі Великі адронні колайдери будують просто так й CRISPR-Cas9 зробиш на клавіатурі. І для розгортання сучасної LLM достатньо пентіума...
Я не кажу що банально підписка на наукові статті коштує більше, ніж бюджет звичайного наукового проєкту в Україні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 12 січ, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:55
2587715 написав:
Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.
Ну да. И зачем только какие-то придурки кучу бабла в коллайдер вгрохали? 😁
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Додано: Нед 12 січ, 2025 12:04
Але є одна проблема в нас, яка навіть гірша за погане фінансування. Немає стратегії, є тільки тактика для досягнення другорядних цілей. В Європі чи США якщо вже грант на 2-3 роки затвердили, то він буде профінансований ці 3 роки і вимоги не зміняться. А не як в нас: кожен рік починається із "фінансування врізали на 50%, але ще треба додатковий анотований звіт". Або там взяли на подсаду, то полаять згідно із договором, не залежно від того скільки студентів.
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