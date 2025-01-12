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#<1 ... 25222523252425252526> Додано: Нед 12 січ, 2025 10:56 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: В Україні легше потрапити до профільного лікаря, особливо до топових. Це правда. Чи робить це українську медицину кращою? Не певен. В Україні медична страховка покриває переважно травми та простуди. З будь яким серьозним захворюванням ти сам на сам.



Про освіту навіть не смішно. Про початкову, середню і особливо вищу. Україна поруч не стояла. Це я не з книжки говорю, а з власного досвіду. Своєго і родини і друзів В Україні легше потрапити до профільного лікаря, особливо до топових. Це правда. Чи робить це українську медицину кращою? Не певен. В Україні медична страховка покриває переважно травми та простуди. З будь яким серьозним захворюванням ти сам на сам.Про освіту навіть не смішно. Про початкову, середню і особливо вищу. Україна поруч не стояла. Це я не з книжки говорю, а з власного досвіду. Своєго і родини і друзів А чого ви вирішили, що десь на Заході з серьйозними захворюваннями краще справи? Був кейс якоїсь чиновниці, яку після поранення вивезли в Німеччину на лікування і там вона померла з-за того, що їй перев'язки невчасно робили і взагалі не лікували правильно.



Це як пишатися найшвидшою машиною, коли все життя їздиш не швидше 60.



А з приводу освіти - ну теж багато кейсів, коли наші технарі їдуть в аспірантуру американську вчитись, і виявляється, що вони вчать все те саме що тут на бакалавраті вчили. А чого ви вирішили, що десь на Заході з серьйозними захворюваннями краще справи? Був кейс якоїсь чиновниці, яку після поранення вивезли в Німеччину на лікування і там вона померла з-за того, що їй перев'язки невчасно робили і взагалі не лікували правильно.Це як пишатися найшвидшою машиною, коли все життя їздиш не швидше 60.А з приводу освіти - ну теж багато кейсів, коли наші технарі їдуть в аспірантуру американську вчитись, і виявляється, що вони вчать все те саме що тут на бакалавраті вчили. 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 11:33 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?

Тим часом люди з "паганою західною" освітою роблять таке Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?Тим часом люди з "паганою західною" освітою роблять таке

Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно знищують і залишились деякі окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.

Навіть за часів агента кремля Табачника не було такого руйнування, як за Лісового...

Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.



Просто маю досвід порівняти із тим, як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США скуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують... Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно знищують і залишились деякі окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.Навіть за часів агента кремля Табачника не було такого руйнування, як за Лісового...Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.Просто маю досвід порівняти із тим, як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США скуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 11:51 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно доламують і залишились окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.

Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.

Просто маю досвід порівняти із тим як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США зкуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують... Не знаю щодо медицини, але освіту і науку в Україні остаточно доламують і залишились окремі острівці, які тримаються на ентузіастах і зовсім зникнуть через кілька років.Як приклад отримуємо Марину В'язовську, яка отримала базову освіту в Києві, а потім поїхала в Швейцарію, де можна вижити науковцю.Просто маю досвід порівняти із тим як Китай і Казахстан просто засіває все грошима і серед сотень "трутнів і грантоїдів" проростають іноді таланти, як США зкуповує мізки, але там кожен цент треба відпрацювати в дуже токсичному середовищі підвищеної конкуренції. І як Європа застрягла в минулому і абсолютно не готова змінювати правила, навіть коли бачить, що їх використовують... Це знов якісь совєцькі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.



Ну і ще картка на яку гроші отримувати. Переїджати нікуди не треба. Ви навіть не уявляєте скільки лауреатів вчених премій живе у Тайланді, просто тому що там тепло і красиво. Чи рахувати Тайланд передовою науковою країною тепер? Це знов якісь совєцькі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.Ну і ще картка на яку гроші отримувати. Переїджати нікуди не треба. Ви навіть не уявляєте скільки лауреатів вчених премій живе у Тайланді, просто тому що там тепло і красиво. Чи рахувати Тайланд передовою науковою країною тепер? 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет. Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.

Звісно, а всякі Великі адронні колайдери будують просто так й CRISPR-Cas9 зробиш на клавіатурі. І для розгортання сучасної LLM достатньо пентіума...

Я не кажу що банально підписка на наукові статті коштує більше, ніж бюджет звичайного наукового проєкту в Україні. Звісно, а всякі Великі адронні колайдери будують просто так й CRISPR-Cas9 зробиш на клавіатурі. І для розгортання сучасної LLM достатньо пентіума...Я не кажу що банально підписка на наукові статті коштує більше, ніж бюджет звичайного наукового проєкту в Україні. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 11:55 2587715 написав: Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет. Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.

Ну да. И зачем только какие-то придурки кучу бабла в коллайдер вгрохали? 😁 Ну да. И зачем только какие-то придурки кучу бабла в коллайдер вгрохали? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7654 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21374 раз. Профіль 129 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 12:04 Re: Еміграція, заробітчанство Але є одна проблема в нас, яка навіть гірша за погане фінансування. Немає стратегії, є тільки тактика для досягнення другорядних цілей. В Європі чи США якщо вже грант на 2-3 роки затвердили, то він буде профінансований ці 3 роки і вимоги не зміняться. А не як в нас: кожен рік починається із "фінансування врізали на 50%, але ще треба додатковий анотований звіт". Або там взяли на подсаду, то полаять згідно із договором, не залежно від того скільки студентів, а навчальний рік із запитання "скільки студентів привели Ви"? Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 12:19 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет. Це знов якісь совєцкі газети. Зара для наукової діяльності потрібен лише лептоп і інтернет.

Звісно, а всякі Великі адронні колайдери будують просто так й CRISPR-Cas9 зробиш на клавіатурі. І для розгортання сучасної LLM достатньо пентіума...

Я не кажу що банально підписка на наукові статті коштує більше, ніж бюджет звичайного наукового проєкту в Україні. Звісно, а всякі Великі адронні колайдери будують просто так й CRISPR-Cas9 зробиш на клавіатурі. І для розгортання сучасної LLM достатньо пентіума...Я не кажу що банально підписка на наукові статті коштує більше, ніж бюджет звичайного наукового проєкту в Україні.

Та нема ніяких суто національних наукових проектів. Всі ці наукові банди вже давно міжнаціональні, мають гранти з приватних кишень і вже давно нічого не просять в платників податків.



Ви трохи застрягли в часі.



Власне платникі податків і не мають оплачувати ваші хотєткі. Це якесь совкове мислення.

В Чілі купа обсерваторій астрономічних, бо мають найточніші виміри на планеті. Гадаєте пересічні українці погодяться щоб їхніми грошима будували там ще одну?



Навіть пересічні американці на таке не згодні, тому всі ці коллайдери будуються переважно приватними фондами.



Ви просите гроші в тих хто не повинен це оплачувати. Просто це совкове уявлення, що наука збиткова і окрім платників податків на неї ні з кого іншого грошей не збереш.



Якщо ваші теорії чогось варті, то грошей в вас на дослідження буде купа Та нема ніяких суто національних наукових проектів. Всі ці наукові банди вже давно міжнаціональні, мають гранти з приватних кишень і вже давно нічого не просять в платників податків.Ви трохи застрягли в часі.Власне платникі податків і не мають оплачувати ваші хотєткі. Це якесь совкове мислення.В Чілі купа обсерваторій астрономічних, бо мають найточніші виміри на планеті. Гадаєте пересічні українці погодяться щоб їхніми грошима будували там ще одну?Навіть пересічні американці на таке не згодні, тому всі ці коллайдери будуються переважно приватними фондами.Ви просите гроші в тих хто не повинен це оплачувати. Просто це совкове уявлення, що наука збиткова і окрім платників податків на неї ні з кого іншого грошей не збереш.Якщо ваші теорії чогось варті, то грошей в вас на дослідження буде купа 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 12:22 2587715 написав: BIGor написав: Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.



Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?

Герега просто ідол тепер? Сам собі виділив землю безкоштовно під час сесій КМДА Ну і чогось згоріли пару магазинів Нової Лінії перед поглинанням Герегами, ой..., звичайно власник Лідлу не може собі таке дозволити чисто через культурні і людські переконання.



Щодо Маска, якщо він син мільйонера - то чого він працював деякий час на лісопилці в Канаді? Чи просто брешеш для пропаганди? Герега просто ідол тепер?Сам собі виділив землю безкоштовно під час сесій КМДАНу і чогось згоріли пару магазинів Нової Лінії перед поглинанням Герегами, ой..., звичайно власник Лідлу не може собі таке дозволити чисто через культурні і людські переконання.Щодо Маска, якщо він син мільйонера - то чого він працював деякий час на лісопилці в Канаді? Чи просто брешеш для пропаганди? BIGor

Повідомлень: 9753 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1396 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 12:25 Re: Еміграція, заробітчанство В Україні досить багато талантів, але 99% емігрує, або працює на іноземного замовника. Залишаються одиниці справжніх патріотів.

ИМХО остаточно зникнуть наші таланти коли НУШата випустяться з університету (2032-35 роки) Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 12:30 2587715 написав: BIGor написав: 2587715 написав: В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу. В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.

Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень... Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень... синево никогда не пользовался. В Дила все по-божески. А в пгт вы даже не представляете какие зерновые магнаты могут жить рядом со своими полями. Выделить неделю и переконтоваться в хостеле в Киеве, чтоб получить правильный диагноз, всяко проще чем отдавать по 400уе в мес за страховку, а потом месяц ждать консультации. синево никогда не пользовался. В Дила все по-божески. А в пгт вы даже не представляете какие зерновые магнаты могут жить рядом со своими полями. Выделить неделю и переконтоваться в хостеле в Киеве, чтоб получить правильный диагноз, всяко проще чем отдавать по 400уе в мес за страховку, а потом месяц ждать консультации.

В пгт в Україні всі прямо мільярдери. Я думаю чого по пгт всі їздять на веліках - вони вже як голандці - перейшли той рівень автомобілізації на новий - на велосипедах заради екології



Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності. В пгт в Україні всі прямо мільярдери. Я думаю чого по пгт всі їздять на веліках - вони вже як голандці - перейшли той рівень автомобілізації на новий - на велосипедах заради екологіїНу і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності. BIGor

Повідомлень: 9753 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1396 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 25222523252425252526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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