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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:34

  BIGor написав:Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.

Ми вже це зрозуміли: людина живе в паралельній реальності.
Позитив в тому, що пану rjkz вже зрозуміло, яку фатальну помилку він зробив, коли перевіз жінку та дітей в США.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В пгт в Україні всі прямо мільярдери. Я думаю чого по пгт всі їздять на веліках - вони вже як голандці - перейшли той рівень автомобілізації на новий - на велосипедах заради екології
Там і люди здоровіше - екологія, лісапеди) Це ж не Київ - де рік поживеш і 5 разів різними застудами перехворієш

Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.
Не безкоштовних, але 20 баксів за консультацію заплатити і 500 баксів - це трохи різні гроші.
2587715
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:43

  2587715 написав:
  BIGor написав:Герега просто ідол тепер? Сам собі виділив землю безкоштовно під час сесій КМДА Ну і чогось згоріли пару магазинів Нової Лінії перед поглинанням Герегами, ой..., звичайно власник Лідлу не може собі таке дозволити чисто через культурні і людські переконання.
Так Епіки платять по $100 мільйонів податків кожен рік.

Якась паралельна реальність.

До речі, мені пташечки наспівали, Герега має комплекс "наполеона" в нього принцип ніколи не платити за замлю під Епіцентрами. Були випадки, що в одному обл. центрі десятиляття не будували Епіцентр - бо міська влада не давала землю нашару. А віджати він не міг.

Ну і спалені Нові Лінії - це просто геніальнійший бізнес хід "філантропа" Гереги :D , що потім дешево викупити Нову Лінію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:45

  2587715 написав:
  BIGor написав:Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.
Не безкоштовних, але 20 баксів за консультацію заплатити і 500 баксів - це трохи різні гроші.

Тобто в держ. лікарнях лікарі платні 20 баксів (800 грн) прийом?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:49

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.

Ми вже це зрозуміли: людина живе в паралельній реальності.
Позитив в тому, що пану rjkz вже зрозуміло, яку фатальну помилку він зробив, коли перевіз жінку та дітей в США.

Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.

В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.

Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:54

  BIGor написав:
  2587715 написав:
  BIGor написав:Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.
Не безкоштовних, але 20 баксів за консультацію заплатити і 500 баксів - це трохи різні гроші.

Тобто в держ. лікарнях лікарі платні 20 баксів (800 грн) прийом?
Є різні держ клініки. В останній що був - заплатив 350грн. Офіційно в касі. Але треба було в черзі стояти 2 години. До того ж лікаря, але в приватній - консультація 800грн. Без черги, просто записуєшся на певний час, як до стоматолога.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якась паралельна реальність.

До речі, мені пташечки наспівали, Герега має комплекс "наполеона" в нього принцип ніколи не платити за замлю під Епіцентрами. Були випадки, що в одному обл. центрі десятиляття не будували Епіцентр - бо міська влада не давала землю нашару. А віджати він не міг.

Ну і спалені Нові Лінії - це просто геніальнійший бізнес хід "філантропа" Гереги , що потім дешево викупити Нову Лінію.
Може він і податки-зарплати не платить,а все собі в кишеню?))
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.

В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Який висновок? Всі американці геї? Коля теж? :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Був кейс якоїсь чиновниці, яку після поранення вивезли в Німеччину на лікування і там вона померла з-за того, що їй перев'язки невчасно робили і взагалі не лікували правильно.

Звідси "висновок" - медицина в Німеччині дно. :D

Судячи з ваших дописів дійсно освіта пагана...
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:.Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...

Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 13:09, всього редагувалось 3 разів.
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