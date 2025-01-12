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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2523252425252526
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:06

  BIGor написав:
  2587715 написав:Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.

В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Який висновок? Всі американці геї? Коля теж? :D

Ні, просто треба розуміти, що усюди є свої переваги, та недоліки. Наприклад я б не зміг жити в Каліфорнії з висотою стель 8-9 футів. А інші там не будують. А зняти хату в Нью-Йорку, де є стелі 10+ в мене напевно грошей би не вистачило, скільки б не впахував.

В Україні навіть зі стелями 3.7м не проблема квартиру знайти. А новостроїв з 3.10 просто хоч греблю гати.

Кожному своє.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.
Перемогла на олімпіадах району міста з програмування і фізики, готується до олімпіади на рівні Землі (аналог обласної). А ще каже, що її дискваліфікували з олімпіади з російської мови...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Звідси "висновок" - медицина в Німеччині дно.
Нема такого поняття як гарна чи погана медицина. Це як гарна чи погана промисловість. Є гарні лікарі, є погані. Якщо потрапиш до поганого німецького лікаря, то вмреш так само як і в поганого українського. Просто в Україні знайти гарного лікаря легше і дешевше, ніж в Німеччині, особливо якщо сам німецької не знаєш
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.
Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:25

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць.

Для мене в плані роботи замовники з Німеччини це все одно що замовники з бувшого соціалістичного блоку - ліпше якогось француза підписати, на якого пів Африки паше. Ніж голого босого німака, з боргами по кредитках
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:34

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.

Зачем тогда она дала согласие на выезд(и родила доя этого третьего)? Ужгород то не Харьков и не Павлоград. Не дойдут.
Самой ей тяжело посуду помыть и убрать в квартире(а не в 3х этажном доме)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:36

  2587715 написав:
  Дюрі-бачі написав:P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.
Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє.

Это смотря где(я про архитектуру)
ГДР долго ещё будет ГДР
барабашов
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