Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2523252425252526 Додано: Нед 12 січ, 2025 13:06 BIGor написав: 2587715 написав: Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.



В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Який висновок? Всі американці геї? Коля теж? Який висновок? Всі американці геї? Коля теж?

Ні, просто треба розуміти, що усюди є свої переваги, та недоліки. Наприклад я б не зміг жити в Каліфорнії з висотою стель 8-9 футів. А інші там не будують. А зняти хату в Нью-Йорку, де є стелі 10+ в мене напевно грошей би не вистачило, скільки б не впахував.



В Україні навіть зі стелями 3.7м не проблема квартиру знайти. А новостроїв з 3.10 просто хоч греблю гати.



Кожному своє. Ні, просто треба розуміти, що усюди є свої переваги, та недоліки. Наприклад я б не зміг жити в Каліфорнії з висотою стель 8-9 футів. А інші там не будують. А зняти хату в Нью-Йорку, де є стелі 10+ в мене напевно грошей би не вистачило, скільки б не впахував.В Україні навіть зі стелями 3.7м не проблема квартиру знайти. А новостроїв з 3.10 просто хоч греблю гати.Кожному своє. 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.

Перемогла на олімпіадах району міста з програмування і фізики, готується до олімпіади на рівні Землі (аналог обласної). А ще каже, що її дискваліфікували з олімпіади з російської мови... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:13 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Звідси "висновок" - медицина в Німеччині дно. Звідси "висновок" - медицина в Німеччині дно. Нема такого поняття як гарна чи погана медицина. Це як гарна чи погана промисловість. Є гарні лікарі, є погані. Якщо потрапиш до поганого німецького лікаря, то вмреш так само як і в поганого українського. Просто в Україні знайти гарного лікаря легше і дешевше, ніж в Німеччині, особливо якщо сам німецької не знаєш Нема такого поняття як гарна чи погана медицина. Це як гарна чи погана промисловість. Є гарні лікарі, є погані. Якщо потрапиш до поганого німецького лікаря, то вмреш так само як і в поганого українського. Просто в Україні знайти гарного лікаря легше і дешевше, ніж в Німеччині, особливо якщо сам німецької не знаєш 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми. P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми. Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє. Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє. 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис. Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:25 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць.

Для мене в плані роботи замовники з Німеччини це все одно що замовники з бувшого соціалістичного блоку - ліпше якогось француза підписати, на якого пів Африки паше. Ніж голого босого німака, з боргами по кредитках Для мене в плані роботи замовники з Німеччини це все одно що замовники з бувшого соціалістичного блоку - ліпше якогось француза підписати, на якого пів Африки паше. Ніж голого босого німака, з боргами по кредитках 2587715

Повідомлень: 51 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:34 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис. Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.

Зачем тогда она дала согласие на выезд(и родила доя этого третьего)? Ужгород то не Харьков и не Павлоград. Не дойдут.

Самой ей тяжело посуду помыть и убрать в квартире(а не в 3х этажном доме)? Зачем тогда она дала согласие на выезд(и родила доя этого третьего)? Ужгород то не Харьков и не Павлоград. Не дойдут.Самой ей тяжело посуду помыть и убрать в квартире(а не в 3х этажном доме)? барабашов

Повідомлень: 4703 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 13:36 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми. P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми. Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє. Країна на любителя. Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - про німаків ще Гауді писав, що це країна-дно, в якій ніколи не буде ані нормального сонця, ані нормальної архітектури. Але кожному своє.

Это смотря где(я про архитектуру)

ГДР долго ещё будет ГДР Это смотря где(я про архитектуру)ГДР долго ещё будет ГДР барабашов

Повідомлень: 4703 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2523252425252526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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