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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:59
Дюрі-бачі написав:P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.
Перемогла на олімпіадах району міста з програмування і фізики, готується до олімпіади на рівні Землі (аналог обласної). А ще каже, що її дискваліфікували з олімпіади з російської мови...
Ви так "Землі" написали, що наступна мінімум галактична.
А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?
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Faceless
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Додано: Нед 12 січ, 2025 14:01
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -
Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.
Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію". Я завжди дивуюсь людям, які переїзжають в Монако, Париж, лондон - і потім кажуть: "дуже дорого".
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BIGor
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Додано: Нед 12 січ, 2025 14:10
Faceless написав:
А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?
Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь
BIGor написав:
Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію"
ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 12 січ, 2025 14:13
Дюрі-бачі написав:
ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
можна на віддаленій працювати
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Додано: Нед 12 січ, 2025 14:36
2587715 написав:
Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.
В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.
Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.
Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.
Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.
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