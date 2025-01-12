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#<1 ... 2524252525262527 Додано: Нед 12 січ, 2025 13:59 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.

Перемогла на олімпіадах району міста з програмування і фізики, готується до олімпіади на рівні Землі (аналог обласної). А ще каже, що її дискваліфікували з олімпіади з російської мови... Ви так "Землі" написали, що наступна мінімум галактична.

А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди? Ви так "Землі" написали, що наступна мінімум галактична.А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди? Faceless

Модератор Повідомлень: 35911 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8116 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 14:01 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині - Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис. Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.

Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію". Я завжди дивуюсь людям, які переїзжають в Монако, Париж, лондон - і потім кажуть: "дуже дорого". Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію". Я завжди дивуюсь людям, які переїзжають в Монако, Париж, лондон - і потім кажуть: "дуже дорого". BIGor

Повідомлень: 9754 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1396 раз. Подякували: 1811 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 14:10 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди? А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?

Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь

BIGor написав: Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію" Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію"

ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участьИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4663 З нами з: 29.07.22 Подякував: 774 раз. Подякували: 570 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 14:13 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати 2587715

Повідомлень: 53 З нами з: 25.12.23 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 14:36 2587715 написав: Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.



В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.



Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.



Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті. Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.

Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ. Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ. Gastarbaiter Повідомлень: 3538 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2524252525262527 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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