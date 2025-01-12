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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:P.S. хресна знайшла свою нішу в їх системі, навчається в комфорті і оточила себе комфортними їй людьми.
Перемогла на олімпіадах району міста з програмування і фізики, готується до олімпіади на рівні Землі (аналог обласної). А ще каже, що її дискваліфікували з олімпіади з російської мови...
Ви так "Землі" написали, що наступна мінімум галактична.
А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:01

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Не знаю як можна жити в комфорті в Німеччині -

Поки в кума є валютний резерв і можна жити з дефіцитом в 2-3 тис. Є в місяць, то живуть в +/- комфорті. Комфорт в Берліні родині з 5 осіб коштує десь 6 тис. Є в місяць. Хоча кума пиляє і хоче комфорту "як в Україні", але то виходить за межі бюджету і коштує десь 12-15 тис.

Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію". Я завжди дивуюсь людям, які переїзжають в Монако, Париж, лондон - і потім кажуть: "дуже дорого".
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?

Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь
  BIGor написав:Але ж вони не хочуть переїхати в "дешеву локацію"

ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
можна на віддаленій працювати
2587715
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:36

  2587715 написав:Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.

В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.

Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.

Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.

От є люди які строго гетеро (90%), є які строго гомо (2%) і на них пропаганда ніяк абсолютно не вплине. А є бі (8%), які б при нормальному вихованні виросли щасливими гетеро, а пропаганда їх штовхає на веселковий бік...
А щодо сили пропаганди, то за кілька сеансів психолог зміг суттєво похитнути родину кума. Думаю, за пів року він би її повністю зруйнував.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:44

  Дюрі-бачі написав:От є люди які строго гетеро (90%), є які строго гомо (2%) і на них пропаганда ніяк абсолютно не вплине. А є бі (8%), які б при нормальному вихованні виросли щасливими гетеро, а пропаганда їх штовхає на веселковий бік...

Звідки Ви знаєте, до якої групи відноситься та дитина? Може в консервативній країні вона б мучилася усе життя?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Що там трапилось? Помінялись гардеробами? 😅

Так писав же: кум - тиран, який змусив дружину не працювати, а бути домохазяйкою і
народжувати дітей, а це не жіноче діло...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Звідки Ви знаєте, до якої групи відноситься та дитина? Може в консервативній країні вона б мучилася усе життя?
Мучалася від чого? Чи її в Україні насильно б заміж видали чи заборонили коротко стригтись та джинси носити? Чи з дівчатами кохатись?

Можете надати приклад профіту від зміни назви статі у паспорті?
2587715
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди.
Faceless
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  #<1 ... 2524252525262527
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