Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2525252625272528 Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22 Faceless написав: Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди. Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди.

На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато. На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато. 2587715

Повідомлень: 57 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: зниження народжуваності зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4672 З нами з: 29.07.22 Подякував: 775 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:16 Gastarbaiter написав: 2587715 написав: Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.



В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.



Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.



Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті. Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.

Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ. Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.

Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте" Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте" flyman

Повідомлень: 37873 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:19 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: зниження народжуваності зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.

Повіяло соціалізмом.

В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ Повіяло соціалізмом.В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ flyman

Повідомлень: 37873 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:22 Re: Еміграція, заробітчанство Карфур в Поті

flyman

Повідомлень: 37873 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Карфур в Поті Карфур в Поті Висота стель 2.30 Висота стель 2.30 2587715

Повідомлень: 57 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2525252625272528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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