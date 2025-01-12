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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2525252625272528
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22

  Faceless написав:Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди.

На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато.
2587715
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:16

  Gastarbaiter написав:
  2587715 написав:Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.

В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.

Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.

Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.

Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.

Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:19

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.

Повіяло соціалізмом.
В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Карфур в Поті
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Карфур в Поті
Висота стель 2.30
2587715
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