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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22
Faceless написав:
Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди.
На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 18:28
2587715 написав:
зниження народжуваності
Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:16
Gastarbaiter написав: 2587715 написав:
Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.
В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.
Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.
Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.
Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.
Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте"
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:19
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
зниження народжуваності
Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.
Повіяло соціалізмом.
В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:22
Карфур в Поті
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:38
flyman написав:
Карфур в Поті
Висота стель 2.30
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:03
2587715 написав: rjkz написав:
Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества?
Речь скорее о том, что рыбу надо ловить там где ее много, а не там где есть вода. Медицина в США, как и образование - это довольно коррупционные вещи, которые не развивали принудительно и повсеместно, как у нас. Там упор был на частном бизнесе и частной инициативе. Ну она там и построена. Потому у них много домов и машин. А медуслуги стоят столько чтоб пациент лишний раз не приходил, если у него что-то несерьезное. И образование стоит столько, что задолбешься кредит выплачивать..
Соответственно тут работает закон рынка - что лучше там - лучше приобретать там - работу, машину, етц. А то что доступнее здесь - лучше брать здесь - образование и медобслуживание.
В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.
Тоже самое и с образованием. Важно не что преподают, а с кем рядом ребенок учится. И платить по 40 тыс в год, чтоб он обучался рядом с неграми и мексиканцами? Много мексиканских математиков знаете? Страсть к профессии от денег или страны не зависит. Если человек в доктора идет ради денег - как многие в США, то шанс что он станет хорошим доктором весьма невелик. Это должно быть призванием. И в Украине, где доктора не самая оплачиваемая профессия, шанс попасть на прием к действительно профессионалу своего дела немного выше чем в США - ну просто его сразу видно по очереди перед кабинетом.
Посмотрите фильм "Знахарь", если не смотрели
Ой, как все запущено.
Мы уже на ветке и прошлой и этой все это пережевали по несколько раз.
И медицина и образование тут другие.
Из того как трансформировалось образованиие в Украине, я однозначно могу сказать, что оно не хуже.
Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение.
Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины ("Если у человека есть квартира, то он ее продаст, если хочет, чтобы его родственник жил"(с)).
Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике. Это еще и страна юристов.
И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.
Ну и еще, я не очень силен в том кому и сколько ДАВАТЬ, и не так воспитан.
А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов (как у моей знакомой в 2016 году в районной поликлинике Киева, кардиолог), я не готтов. Поэтому в Киеве мы были пациетами частных клиник и роддомов. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Ничего "бесплатного". И огромная конкуренция.
Да, я знаю что во многих локациях надо долго ждать приема врача, но это не про большинство медофисов в НЙ. Например, к нашему педиатру или терапевту, можно попасть в течении текущей недели, а если что-то срочное - то день в день, если они работают. Если нет, то надо ехать в урджент кер, они работают во все праздники и в выходные и до позднего вечера. Если и это не подходит, то в госпиталь.
Еще раз, медицина не идеальная, но довольно эффективная. Надо понимать как она работает, чтобы ей нормально пользоваться. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.
И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:12
2587715 написав: BIGor написав: 2587715 написав:
В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.
Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень...
синево никогда не пользовался. В Дила все по-божески. А в пгт вы даже не представляете какие зерновые магнаты могут жить рядом со своими полями. Выделить неделю и переконтоваться в хостеле в Киеве, чтоб получить правильный диагноз, всяко проще чем отдавать по 400уе в мес за страховку, а потом месяц ждать консультации.
400 долларов в месяц отдают те, кто может этто отдавать безболезненно для себя.
Если у человека низкие доходы, то в демштатах он будет на офигенно все покрывающем медикейде. Я даже знаю людей, которые приехали поздно в США и не успели себе заработать на большую пенсию, но на медикер (страховка для 65+, надо 10 лет отработать в США, чтобы ее получать) заработали. А пользуются только медикейдом. Или субсидированной страховкой или страховкой от работодателя (тут уже надо смотреть или она имеет смысл).
Если у семьи высокий доход и нет страховки от работодателя, то да, надо платить. Или не платить. Если нет серьезных заболеваний в семье, то некоторые предпочитают жить без страховки и платить аут оф покет. Это кстати намного дешевле, чем при страховках с дидактибл.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:25
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
.Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...
Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії...
якщо голосувати, то ще не страшно
а от як подивляться на вашу хресну та потягнуться за ножами та кийками - от тоді можливий ренесанс. жарт. дуже сильно вбили провину. хоча мусульмани дійсно роблять багато, щоб розкодувати - може дійсно доведеться піднімати інструкції по утилізації в промислових масштабах
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 12 січ, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:29
2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
можна на віддаленій працювати
якщо роботодавець дозволяє...
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