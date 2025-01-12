Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 25262527252825292530> Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22 Faceless написав: Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди. Не знаю, чи є плюси від зміни статі в документах, але від вживання гормонів точно нічого хорошого не буде, фізіологія все одно не зміниться, а здоровʼя буде підірвано, можливо назавжди.

На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато. На мою думку це все природний відбір, який влада лише заохочує. Всі ці операції по зміні статі, лгбт-позитив, легалізація наркотиків, задорога медицина та ін. - практичним наслідком мають лише зниження народжуваності у цих верств. Розумні і так зрозуміють що до чого, а телепням всі двері мають бути відкриті. Бо 9 ярдів людей для планети то вже забагато. 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: зниження народжуваності зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4677 З нами з: 29.07.22 Подякував: 775 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:16 Gastarbaiter написав: 2587715 написав: Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.



В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.



Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.



Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті. Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.

Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ. Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.

Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте" Є таке, в Маска ціла трагічна історія на цю тему. В нього тепер до вокерів "особисте" flyman

Повідомлень: 37875 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:19 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: зниження народжуваності зниження народжуваності

Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії. Фемінізм - найкращий знижувач народжуваності. А відсутність нормальної декретної відпустки і дешевого соціального житла - цв'яхи в кришку її домовини, як в Кореї / Японії.

Повіяло соціалізмом.

В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ Повіяло соціалізмом.В Україні повно соціального житла (хати по 3..5куе) по селам, навіть, в доступності до столиці в межах 3 год. ШРТ flyman

Повідомлень: 37875 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:22 Re: Еміграція, заробітчанство Карфур в Поті

flyman

Повідомлень: 37875 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Карфур в Поті Карфур в Поті Висота стель 2.30 Висота стель 2.30 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:03 2587715 написав: rjkz написав: Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества? Врач афроамериканец, заплативший/взявший многодесяттысячный кредит за учеьу, отдавший 12+ лет своей жизни, чтобы стать врачом (самая высокооплачиваемая профессия в США) будет сидеть на шее общества? Речь скорее о том, что рыбу надо ловить там где ее много, а не там где есть вода. Медицина в США, как и образование - это довольно коррупционные вещи, которые не развивали принудительно и повсеместно, как у нас. Там упор был на частном бизнесе и частной инициативе. Ну она там и построена. Потому у них много домов и машин. А медуслуги стоят столько чтоб пациент лишний раз не приходил, если у него что-то несерьезное. И образование стоит столько, что задолбешься кредит выплачивать..



Соответственно тут работает закон рынка - что лучше там - лучше приобретать там - работу, машину, етц. А то что доступнее здесь - лучше брать здесь - образование и медобслуживание.



В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.



Тоже самое и с образованием. Важно не что преподают, а с кем рядом ребенок учится. И платить по 40 тыс в год, чтоб он обучался рядом с неграми и мексиканцами? Много мексиканских математиков знаете? Страсть к профессии от денег или страны не зависит. Если человек в доктора идет ради денег - как многие в США, то шанс что он станет хорошим доктором весьма невелик. Это должно быть призванием. И в Украине, где доктора не самая оплачиваемая профессия, шанс попасть на прием к действительно профессионалу своего дела немного выше чем в США - ну просто его сразу видно по очереди перед кабинетом.



Посмотрите фильм "Знахарь", если не смотрели Речь скорее о том, что рыбу надо ловить там где ее много, а не там где есть вода. Медицина в США, как и образование - это довольно коррупционные вещи, которые не развивали принудительно и повсеместно, как у нас. Там упор был на частном бизнесе и частной инициативе. Ну она там и построена. Потому у них много домов и машин. А медуслуги стоят столько чтоб пациент лишний раз не приходил, если у него что-то несерьезное. И образование стоит столько, что задолбешься кредит выплачивать..Соответственно тут работает закон рынка - что лучше там - лучше приобретать там - работу, машину, етц. А то что доступнее здесь - лучше брать здесь - образование и медобслуживание.В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.Тоже самое и с образованием. Важно не что преподают, а с кем рядом ребенок учится. И платить по 40 тыс в год, чтоб он обучался рядом с неграми и мексиканцами? Много мексиканских математиков знаете? Страсть к профессии от денег или страны не зависит. Если человек в доктора идет ради денег - как многие в США, то шанс что он станет хорошим доктором весьма невелик. Это должно быть призванием. И в Украине, где доктора не самая оплачиваемая профессия, шанс попасть на прием к действительно профессионалу своего дела немного выше чем в США - ну просто его сразу видно по очереди перед кабинетом.Посмотрите фильм "Знахарь", если не смотрели



Ой, как все запущено.

Мы уже на ветке и прошлой и этой все это пережевали по несколько раз.

И медицина и образование тут другие.

Из того как трансформировалось образованиие в Украине, я однозначно могу сказать, что оно не хуже.

Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение.

Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины ("Если у человека есть квартира, то он ее продаст, если хочет, чтобы его родственник жил"(с)).

Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике. Это еще и страна юристов.

И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.

Ну и еще, я не очень силен в том кому и сколько ДАВАТЬ, и не так воспитан.

А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов (как у моей знакомой в 2016 году в районной поликлинике Киева, кардиолог), я не готтов. Поэтому в Киеве мы были пациетами частных клиник и роддомов. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Ничего "бесплатного". И огромная конкуренция.

Да, я знаю что во многих локациях надо долго ждать приема врача, но это не про большинство медофисов в НЙ. Например, к нашему педиатру или терапевту, можно попасть в течении текущей недели, а если что-то срочное - то день в день, если они работают. Если нет, то надо ехать в урджент кер, они работают во все праздники и в выходные и до позднего вечера. Если и это не подходит, то в госпиталь.

Еще раз, медицина не идеальная, но довольно эффективная. Надо понимать как она работает, чтобы ей нормально пользоваться. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.

И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей. Ой, как все запущено.Мы уже на ветке и прошлой и этой все это пережевали по несколько раз.И медицина и образование тут другие.Из того как трансформировалось образованиие в Украине, я однозначно могу сказать, что оно не хуже.Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение.Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины ("Если у человека есть квартира, то он ее продаст, если хочет, чтобы его родственник жил"(с)).Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике. Это еще и страна юристов.И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.Ну и еще, я не очень силен в том кому и сколько ДАВАТЬ, и не так воспитан.А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов (как у моей знакомой в 2016 году в районной поликлинике Киева, кардиолог), я не готтов. Поэтому в Киеве мы были пациетами частных клиник и роддомов. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Ничего "бесплатного". И огромная конкуренция.Да, я знаю что во многих локациях надо долго ждать приема врача, но это не про большинство медофисов в НЙ. Например, к нашему педиатру или терапевту, можно попасть в течении текущей недели, а если что-то срочное - то день в день, если они работают. Если нет, то надо ехать в урджент кер, они работают во все праздники и в выходные и до позднего вечера. Если и это не подходит, то в госпиталь.Еще раз, медицина не идеальная, но довольно эффективная. Надо понимать как она работает, чтобы ей нормально пользоваться. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8446 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:12 2587715 написав: BIGor написав: 2587715 написав: В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу. В Украине за неделю можно проконсультироваться у 7 докторов в разных клиниках и получить все возможные мнения не разорившись при этом. В Штатах визит к каждому возможно даже по страховке придется ждать по месяцу.

Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень... Вибачаюсь що влажу, про 7 докторів - ріллі? Я памятаю що коли ще працював на внутрішній ринок (не ІТ), то треба було зробити деякі аналізи в "сінево" (звичайно же платно), короче аналізи для лікування хвороби коштували однієї моєї київської зарплати. Я вже мовчу про людей які живуть в обл. центрах чи пгт. А Ви тут розсказуєте байки про 7 докторів з тиждень... синево никогда не пользовался. В Дила все по-божески. А в пгт вы даже не представляете какие зерновые магнаты могут жить рядом со своими полями. Выделить неделю и переконтоваться в хостеле в Киеве, чтоб получить правильный диагноз, всяко проще чем отдавать по 400уе в мес за страховку, а потом месяц ждать консультации. синево никогда не пользовался. В Дила все по-божески. А в пгт вы даже не представляете какие зерновые магнаты могут жить рядом со своими полями. Выделить неделю и переконтоваться в хостеле в Киеве, чтоб получить правильный диагноз, всяко проще чем отдавать по 400уе в мес за страховку, а потом месяц ждать консультации.



400 долларов в месяц отдают те, кто может этто отдавать безболезненно для себя.

Если у человека низкие доходы, то в демштатах он будет на офигенно все покрывающем медикейде. Я даже знаю людей, которые приехали поздно в США и не успели себе заработать на большую пенсию, но на медикер (страховка для 65+, надо 10 лет отработать в США, чтобы ее получать) заработали. А пользуются только медикейдом. Или субсидированной страховкой или страховкой от работодателя (тут уже надо смотреть или она имеет смысл).

Если у семьи высокий доход и нет страховки от работодателя, то да, надо платить. Или не платить. Если нет серьезных заболеваний в семье, то некоторые предпочитают жить без страховки и платить аут оф покет. Это кстати намного дешевле, чем при страховках с дидактибл. 400 долларов в месяц отдают те, кто может этто отдавать безболезненно для себя.Если у человека низкие доходы, то в демштатах он будет на офигенно все покрывающем медикейде. Я даже знаю людей, которые приехали поздно в США и не успели себе заработать на большую пенсию, но на медикер (страховка для 65+, надо 10 лет отработать в США, чтобы ее получать) заработали. А пользуются только медикейдом. Или субсидированной страховкой или страховкой от работодателя (тут уже надо смотреть или она имеет смысл).Если у семьи высокий доход и нет страховки от работодателя, то да, надо платить. Или не платить. Если нет серьезных заболеваний в семье, то некоторые предпочитают жить без страховки и платить аут оф покет. Это кстати намного дешевле, чем при страховках с дидактибл. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8446 раз. Подякували: 5319 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:25 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: .Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время... .Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...

Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії... Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії...

якщо голосувати, то ще не страшно



а от як подивляться на вашу хресну та потягнуться за ножами та кийками - от тоді можливий ренесанс. жарт. дуже сильно вбили провину. хоча мусульмани дійсно роблять багато, щоб розкодувати - може дійсно доведеться піднімати інструкції по утилізації в промислових масштабах якщо голосувати, то ще не страшноа от як подивляться на вашу хресну та потягнуться за ножами та кийками - от тоді можливий ренесанс. жарт. дуже сильно вбили провину. хоча мусульмани дійсно роблять багато, щоб розкодувати - може дійсно доведеться піднімати інструкції по утилізації в промислових масштабах Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 січ, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:29 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати

якщо роботодавець дозволяє... якщо роботодавець дозволяє... Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 25262527252825292530> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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