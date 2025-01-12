Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2527252825292530> Додано: Нед 12 січ, 2025 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение. Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение. Так в США такое сплошь и рядом - куча судов о несуществующих диагнозах по которым и пациентов, и страховые разводили. rjkz написав: Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины Что значит более меркантильные? Может они просто как доктора лучше? Это ведь та профессия, которая хорошо кормит, если свое дело знаешь. К плохому доктору вряд ли состоятельные пациенты лечиться пойдут. Хорошая медицина она вообще для тех у кого деньги есть, а не для всех подряд. Что в США, что в Украине. rjkz написав: Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике. Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике. Не могут. Доктора тоже страховки оплачивают от исков клиентов. Если что - то доктор в Штатах даже за юриста ни копейки платить не будет. Правда страховка у него вырастет в случае проигрыша. rjkz написав: И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит. rjkz написав: А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего. rjkz написав: А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США. rjkz написав: Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще. rjkz написав: И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей. И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей. Есть такое понятие у программистов - код индус писал. Думаю с диагнозами что-то схожее. Так в США такое сплошь и рядом - куча судов о несуществующих диагнозах по которым и пациентов, и страховые разводили.Что значит более меркантильные? Может они просто как доктора лучше? Это ведь та профессия, которая хорошо кормит, если свое дело знаешь. К плохому доктору вряд ли состоятельные пациенты лечиться пойдут. Хорошая медицина она вообще для тех у кого деньги есть, а не для всех подряд. Что в США, что в Украине.Не могут. Доктора тоже страховки оплачивают от исков клиентов. Если что - то доктор в Штатах даже за юриста ни копейки платить не будет. Правда страховка у него вырастет в случае проигрыша.покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще.Есть такое понятие у программистов - код индус писал. Думаю с диагнозами что-то схожее. Востаннє редагувалось 2587715 в Нед 12 січ, 2025 20:36, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:34 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди? А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?

Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь

Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь

ви як завжди, так вона й є носій мови ви як завжди, так вона й є носій мови Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:38 Shaman написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату. можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати

якщо роботодавець дозволяє... якщо роботодавець дозволяє... Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє? Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє? 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви як завжди, так вона й є носій мови ви як завжди, так вона й є носій мови

Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі... Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4677 З нами з: 29.07.22 Подякував: 775 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: медикер медикер Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так? Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так? 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:43 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви як завжди, так вона й є носій мови ви як завжди, так вона й є носій мови

Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі... Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі...

тоді вибачте бо в нас всі носії хоча в 7 класі вивчення закінчили... тоді вибачтебо в нас всі носіїхоча в 7 класі вивчення закінчили... Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:45 2587715 написав: Shaman написав: 2587715 написав: можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати

якщо роботодавець дозволяє... якщо роботодавець дозволяє... Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє? Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє?

дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато... дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато... Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:47 Shaman написав: 2587715 написав: Shaman написав: якщо роботодавець дозволяє... якщо роботодавець дозволяє... Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє? Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє?

дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато... дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато...

Дивлячись на кого вчилась Дивлячись на кого вчилась 2587715

Повідомлень: 64 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:50 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати

Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...



Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині... Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4677 З нами з: 29.07.22 Подякував: 775 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 20:54 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ. Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.

От є люди які строго гетеро (90%), є які строго гомо (2%) і на них пропаганда ніяк абсолютно не вплине. А є бі (8%), які б при нормальному вихованні виросли щасливими гетеро, а пропаганда їх штовхає на веселковий бік...

А щодо сили пропаганди, то за кілька сеансів психолог зміг суттєво похитнути родину кума. Думаю, за пів року він би її повністю зруйнував. От є люди які строго гетеро (90%), є які строго гомо (2%) і на них пропаганда ніяк абсолютно не вплине. А є бі (8%), які б при нормальному вихованні виросли щасливими гетеро, а пропаганда їх штовхає на веселковий бік...А щодо сили пропаганди, то за кілька сеансів психолог зміг суттєво похитнути родину кума. Думаю, за пів року він би її повністю зруйнував.

кума почала думати - а чого це я дійсно?



а якби вона психологу розповіла, чого вимагає від кума - він би почав його захищати кума почала думати - а чого це я дійсно?а якби вона психологу розповіла, чого вимагає від кума - він би почав його захищати Shaman

Повідомлень: 7890 З нами з: 29.09.19 Подякував: 709 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2527252825292530> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Investor_K,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 Дюрі-бачі і 2 гостейМодератори: Faceless