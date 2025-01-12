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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 20:33
rjkz написав:
Если говорить о медицине, то тут можно сказать только что в США она хоть и не идеальная, но во первых она есть. Во вторых... Вы не сталкивались в Украине с тем что ставят несуществующие диагнозы? Намеренно ставят диагноз пациенту, которого у него нет? Чтобы назначать дорогостоящее и ненужное лечение.
Так в США такое сплошь и рядом - куча судов о несуществующих диагнозах по которым и пациентов, и страховые разводили.
rjkz написав:
Вы не сталкивались с тем, что еше в бедные 90-е, когда мама моего друга детства, действительно Доктор с большой буквы и чистым сердцем, Врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог в институте Амосова получала с задержкой в почти год зарплату в эквиваленте 30 долларов в месяц (с задержкой в 7-8 месяцев), всей семьей жила в комнате в коммуналке, но не брала и не вымогала взяток, а ее более меркантильные коллеги каждый год меняли машины
Что значит более меркантильные? Может они просто как доктора лучше? Это ведь та профессия, которая хорошо кормит, если свое дело знаешь. К плохому доктору вряд ли состоятельные пациенты лечиться пойдут. Хорошая медицина она вообще для тех у кого деньги есть, а не для всех подряд. Что в США, что в Украине.
rjkz написав:
Тут бывают медицинские ошибки. Они могут очень дорого обойтись и доктору и клинике.
Не могут. Доктора тоже страховки оплачивают от исков клиентов. Если что - то доктор в Штатах даже за юриста ни копейки платить не будет. Правда страховка у него вырастет в случае проигрыша.
rjkz написав:
И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.
покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.
rjkz написав:
А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов
Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.
rjkz написав:
А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки.
Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.
rjkz написав:
Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.
Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще.
rjkz написав:
И в госпиталях работают представители всех рас и национальностей. Равно как можно подойти к какому-нибудь учебному заведению, где учат будущих медиков и увидеть студентов всех рас и национальностей.
Есть такое понятие у программистов - код индус писал. Думаю с диагнозами что-то схожее.
Востаннє редагувалось 2587715
в Нед 12 січ, 2025 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:34
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
А що з кацапоолімпіадою? Написала твір що русня не люди?
Ні, занадто високий бал набрала і її прирівняли до "носія мови", яким заборонена участь
ви як завжди, так вона й є носій мови
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:38
Shaman написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО основне при еміграції це робота, а в дешевій локації важко знайти нормальну оплату.
можна на віддаленій працювати
якщо роботодавець дозволяє...
Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:40
Shaman написав:
ви як завжди, так вона й є носій мови
Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:42
rjkz написав:
медикер
Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:43
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви як завжди, так вона й є носій мови
Вона носій української мови, яку вивчала в школі, російська - для неї іноземна, яку вона навіть не вивчала в школі і почала тільки в 7 класі...
тоді вибачте
бо в нас всі носії
хоча в 7 класі вивчення закінчили...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:45
2587715 написав: Shaman написав: 2587715 написав:
можна на віддаленій працювати
якщо роботодавець дозволяє...
Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє?
дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:47
Shaman написав: 2587715 написав: Shaman написав:
якщо роботодавець дозволяє...
Якесь кріпацьке твердження. А що віза міняти роботодавців не дозволяє?
дозволяє, але тоді частина вакансій просто відпадає - а коли ти іноземець, то їх й так відносно небагато...
Дивлячись на кого вчилась
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:50
2587715 написав:
можна на віддаленій працювати
Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...
Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:54
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Це що, щось таке, що можна змінити у школі? Можна "виховати" якусь орієнтацію або самоідентифікацію? Що за маячня? Рівень пропаганди на ОркТВ.
От є люди які строго гетеро (90%), є які строго гомо (2%) і на них пропаганда ніяк абсолютно не вплине. А є бі (8%), які б при нормальному вихованні виросли щасливими гетеро, а пропаганда їх штовхає на веселковий бік...
А щодо сили пропаганди, то за кілька сеансів психолог зміг суттєво похитнути родину кума. Думаю, за пів року він би її повністю зруйнував.
кума почала думати - а чого це я дійсно?
а якби вона психологу розповіла, чого вимагає від кума - він би почав його захищати
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