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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 21:04
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
можна на віддаленій працювати
Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...
Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині...
Непевно в нього професія типу "водій автобусу". Бо якщо він був хоч якимось спецом - типу механіка на СТО, то йому б точно не довелось довго роботу шукати.
Такі волоцюги коли їдуть геть - лише вслід посміхнутись і помахати.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:04
2587715 написав: BIGor написав:
Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?
Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.
Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?
Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".
А так, да, "хений" предпринимательства.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:05
2587715 написав:
Непевно в нього професія типу "водій автобусу".
IT, senior (хоча реально middle) dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 12 січ, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:09
rjkz написав: 2587715 написав: BIGor написав:
Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?
Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.
Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?
Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".
А так, да, "хений" предпринимательства.
Чем плохо? Макдональдсы тоже франшизой не владеют. Хоть и придумали ее.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:10
Дюрі-бачі написав:
IT, senior dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років...
Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:16
2587715 написав:
Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?
А хто гроші платити буде?
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