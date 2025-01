Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: можна на віддаленій працювати можна на віддаленій працювати

Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...



Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині... Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині...

Непевно в нього професія типу "водій автобусу". Бо якщо він був хоч якимось спецом - типу механіка на СТО, то йому б точно не довелось довго роботу шукати.



Непевно в нього професія типу "водій автобусу". Бо якщо він був хоч якимось спецом - типу механіка на СТО, то йому б точно не довелось довго роботу шукати.

Такі волоцюги коли їдуть геть - лише вслід посміхнутись і помахати.

2587715 написав: BIGor написав: Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.

Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?



Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?



Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".

Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".

А так, да, "хений" предпринимательства.

2587715 написав: Непевно в нього професія типу "водій автобусу". Непевно в нього професія типу "водій автобусу". IT, senior (хоча реально middle) dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років...

rjkz написав: 2587715 написав: BIGor написав: Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.

Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?

Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".

А так, да, "хений" предпринимательства.

Чем плохо? Макдональдсы тоже франшизой не владеют. Хоть и придумали ее.



Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился? Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?



Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".

А так, да, "хений" предпринимательства. Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".А так, да, "хений" предпринимательства.

Чем плохо? Макдональдсы тоже франшизой не владеют. Хоть и придумали ее.

Дюрі-бачі написав: IT, senior dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років... IT, senior dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років... Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?

2587715 написав: Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя? Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?

А хто гроші платити буде?

А хто гроші платити буде?

