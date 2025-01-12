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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 21:04
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
можна на віддаленій працювати
Ключове у виборі локації було, щоб хресну взяли в гімназію (а це виявилось доволі складним квестом). Також необхідними умовами було, щоб в пішій доступності були дитячий садок, дитячі гуртки, торгівельний центр...
Ну і от моніторинг ринку праці показує, що поточна ЗП кума є ринковою і суттєво (хоча б на тисячу Є більше) він не отримає. А на поточній роботі "місце насиджене", проєкт знайомий і ще й компанія згодилась допомогти з релокацією, наприклад 6 місяців продовжувала платити ЗП на українського ФОП, поки він не став податковим резидентом в Німеччині...
Непевно в нього професія типу "водій автобусу". Бо якщо він був хоч якимось спецом - типу механіка на СТО, то йому б точно не довелось довго роботу шукати.
Такі волоцюги коли їдуть геть - лише вслід посміхнутись і помахати.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:04
2587715 написав: BIGor написав:
Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?
Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.
Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?
Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".
А так, да, "хений" предпринимательства.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:05
2587715 написав:
Непевно в нього професія типу "водій автобусу".
IT, senior (хоча реально middle) dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 12 січ, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:09
rjkz написав: 2587715 написав: BIGor написав:
Те саме про освіту, багато українських математиків знаєте, чи відомих інженерів (дуже залежать від освіти)? Де там наші "Ілони Маски"?
Да полно. Сикорский, Патон, Королев. Тот же Герега чем не Илон Маск? Маск сын миллионера, а Герега с пустыми карманами целую сеть гипермаркетов построил.
Можете представить владельца Лидла, который бы в гетто родился?
Герега тупо передрал модель американского Хоум Дипо. А до ёпа держал небольшой магазин плитки на Запорожца 15. Ну и быть депутатом от партии регионов тоже ему "довелось".
А так, да, "хений" предпринимательства.
Чем плохо? Макдональдсы тоже франшизой не владеют. Хоть и придумали ее.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:10
Дюрі-бачі написав:
IT, senior dev: JS/TS, Angular, досвід 11 років...
Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:16
2587715 написав:
Тогда зачем ему вообще прокладка в виде работодателя?
А хто гроші платити буде?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:26
Дюрі-бачі написав:
А хто гроші платити буде?
замовник
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:34
2587715 написав:
замовник
Ви колись працювали в корпоративній розробці, коли ти спілкуєшся не напряму із замовником, а з product owner чи business analytics і делегуєш управління часом PM? Це ж в рази комфортніше
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:53
2587715 написав: BIGor написав:
В пгт в Україні всі прямо мільярдери. Я думаю чого по пгт всі їздять на веліках - вони вже як голандці - перейшли той рівень автомобілізації на новий - на велосипедах заради екології
Там і люди здоровіше - екологія, лісапеди) Це ж не Київ - де рік поживеш і 5 разів різними застудами перехворієш
Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.
Не безкоштовних, але 20 баксів за консультацію заплатити і 500 баксів - це трохи різні гроші.
Нет 500 баксов за просто консультацию.
200-300 - это если идти по страховке, если не выбран еще дидактибл.
Если просто зайти и заплатить из кармана, так, чтобы оно шло мимо страховки - порядка 100 долларов.
Самая дорогая консультация, которую не покрыла моя страховка - 175 долларов.
А копейменты за консулььтации - это несколько десятков долларов.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 21:58
2587715 написав: akurt написав: BIGor написав:
Ну і 7 безкоштовних лікарів за тиждень - це щось з паралельної реальності.
Ми вже це зрозуміли: людина живе в паралельній реальності.
Позитив в тому, що пану rjkz вже зрозуміло, яку фатальну помилку він зробив, коли перевіз жінку та дітей в США.
Знайомий теж сім'єю поїхав, бізнес в ІТ ще й будинки в оренду здає. Тесла, мерс.. Тіки ось онуку віддали в найкрутішу школу міста, і там вона прониклася сучасними трендами, вирішила що вона хлопчик і почала гормони пити.
В школі сказали, що якщо батьки будуть забороняти, то їх позбавлять батьківських прав.
Спитав його чи поїхав би він, якщо вдома онука виросла б нормальною - сумно промовчав.
Такщо будинки та автівки не завжди виявляються головним у житті.
Такая фигня есть. Не массово.
В основном в Калифорнии и Вашингтон стейт. В НЙстейт такое тоже возможно.
Одна из причин почему в демштаттах намного больше в этот раз голосов за Трампа.
Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.
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