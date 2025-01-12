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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2025 21:59
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
.Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...
Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії...
Это не мой пост.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:04
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
замовник
Ви колись працювали в корпоративній розробці, коли ти спілкуєшся не напряму із замовником, а з product owner чи business analytics і делегуєш управління часом PM? Це ж в рази комфортніше
Комфортніше в чому? в тому що кожен робочий день мусиш працювати? Ну таке собі задоволення
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:07
2587715 написав: rjkz написав:
И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.
покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.
rjkz написав:
А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов
Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.
rjkz написав:
А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки.
Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.
rjkz написав:
Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.
Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще
Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:10
adeges написав: 2587715 написав: rjkz написав:
И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион.
покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.
rjkz написав:
А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов
Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.
rjkz написав:
А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки.
Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.
rjkz написав:
Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет.
Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще
Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо
Та легко. Чим крутіша страховка тим дорожче ті ж самі послуги
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:18
2587715 написав: rjkz написав:
медикер
Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так?
Нет.
Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:23
rjkz написав:
Нет.
Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать.
Ну вы до сих пор ничего так и не опровергли по сути. Вы только говорите про свой кейс как единственно возможный.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:31
Я не знаю про що ви тут говорите.
В Україні піти в поліклініку без грошей ти - труп.
В Польщі тебе вилікують. Так довго чекати, але якщо ти відносно здоровий то куди спішити. Ну запишуть тебе на обстеження за 2міс, воно що втече? Наголошую, якщо єкстренно, то є направлення і вони лікують зараз. Але є теке що і операція через рік, ну почекаєш, все безкоштовно і на достатньо доброму рівні. А страховка від роботи як бонус 'за ціну кави в старбаксі' скорочує термін очікування в безкоштовних лікарнях, на тиждень/два в платних.
В Україні медсестра прямо так і говорить 'что-то не хочется к вам заходить'.
Для людей у яких: в селі всі міліонери, та в тиждень по 5 лікарів платних обходять. Додам що платні установи, роблять щось легке типу рука/попа болить. А операцію на серці/голові роблять в окремих спеціалізованих лікарнях. Це я промовчу про середню зп, пенсію) Статистика то таке, її і підредагувати можна))
Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках?
Насправді, rjkz дуже цікаво читати. Як писав віталік, талант письменника пропадає)
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:34
BeneFuckTor написав:
В Україні піти в поліклініку без грошей ти - труп.
А нашо ходити туди без грошей? Ви в АТБ теж без грошей ходите й ще не труп?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37
2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
А хто гроші платити буде?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
BeneFuckTor написав:
Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках?
А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?
Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни.
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