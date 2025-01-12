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#<1 ... 2529253025312532> Додано: Нед 12 січ, 2025 21:59 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: .Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время... .Достаточно посмотреть на немцев,во что превратилось это племя воинов,раздолбавших несколько непобедимых римских легионов в свое время...

Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії... Вже писав про те, що серед учнів в них дуже популярні неонацизм. Як мінімум коли вони підростуть, то будуть голосувати за всякі Альтернативи для Германії...



Это не мой пост. Это не мой пост. rjkz

Повідомлень: 17048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8448 раз. Подякували: 5323 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:04 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: замовник замовник

Ви колись працювали в корпоративній розробці, коли ти спілкуєшся не напряму із замовником, а з product owner чи business analytics і делегуєш управління часом PM? Це ж в рази комфортніше Ви колись працювали в корпоративній розробці, коли ти спілкуєшся не напряму із замовником, а з product owner чи business analytics і делегуєш управління часом PM? Це ж в рази комфортніше

Комфортніше в чому? в тому що кожен робочий день мусиш працювати? Ну таке собі задоволення Комфортніше в чому? в тому що кожен робочий день мусиш працювати? Ну таке собі задоволення 2587715

Повідомлень: 71 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:07 2587715 написав: rjkz написав: И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит. rjkz написав: А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего. rjkz написав: А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США. rjkz написав: Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще



Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо adeges Повідомлень: 4603 З нами з: 14.03.06 Подякував: 432 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:10 adeges написав: 2587715 написав: rjkz написав: И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. И тут, если вдруг поставлен неожиданный диагноз, страховые покрывают повторное обследование в другом месте - секонд опинион. покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит. rjkz написав: А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов А лечиться у врача, с зарплатой в 60 долларов Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего. rjkz написав: А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. А тут все проще в этом плане - есть страховая медицина и есть официальные расценки. Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США. rjkz написав: Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Я уже молчу, что если что-то действительно серьезное, то тут лечат то, что в Украине нет. Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще покрывают, но не полностью. Знакомому обследование назначили - 99 тыс страховая покрыла, а он 500, в Украине то же обследование также в 500 баксов бы обошлось. Но только в Штатах он за страховку по 400 баксов в мес платит.Да не работают врачи за 60 долларов. Забудьте про те времена - если толковый доктор, то у него своя практика с доходом значительно выше среднего.Нету. Даже за МРТ вам цену никто не назовет, пока не сделают это МРТ. В этом-то вся замута - так как там куча допов. Например знакомому только за ожидание в емердженси рум насчитали 5000уе. Просто за то что он в очереди посидел. Хорошо что страховая покрыла, но иногда могут и отказаться покрывать - задолбетесь с ними судиться. Мед счета - основная причина всех банкротств в США.Нету такого. Если диагноз верен - спасут и там и там. Так как фарма - это международный конгломерат. И случаев когда ехали с кучей бобла лечить что-то в США и там умирали - довольно много. Не переоценивайте значение локации. Тут важно чтоб доктор реально захотел потратит время и вас вылечить, а не просто поулыбался. Как я уже говорил, как к твоему кейсу доктор реально относится в Украине понять значительно проще



Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо Выюи не дуже розумієте, як працює американська страхова медицина. Не може бути копеймент 500 при вартості 99000. І не може бути обстеження у США 99000 а в Україні теж саме за 500. Це не можливо

Та легко. Чим крутіша страховка тим дорожче ті ж самі послуги Та легко. Чим крутіша страховка тим дорожче ті ж самі послуги 2587715

Повідомлень: 71 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:18 2587715 написав: rjkz написав: медикер медикер Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так? Суть медикера по-моему в том, что после того как копыта откинешь, то все твое имущество уходит страховой, если она покрывала счета сверх страховки, так?



Нет.

Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать. Нет.Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать. rjkz

Повідомлень: 17048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8448 раз. Подякували: 5323 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Нет.

Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать. Нет.Вы несете так много бреда, что я уже утомился его опровергать. Ну вы до сих пор ничего так и не опровергли по сути. Вы только говорите про свой кейс как единственно возможный. Ну вы до сих пор ничего так и не опровергли по сути. Вы только говорите про свой кейс как единственно возможный. 2587715

Повідомлень: 71 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:31 Re: Еміграція, заробітчанство Я не знаю про що ви тут говорите.



В Україні піти в поліклініку без грошей ти - труп.

В Польщі тебе вилікують. Так довго чекати, але якщо ти відносно здоровий то куди спішити. Ну запишуть тебе на обстеження за 2міс, воно що втече? Наголошую, якщо єкстренно, то є направлення і вони лікують зараз. Але є теке що і операція через рік, ну почекаєш, все безкоштовно і на достатньо доброму рівні. А страховка від роботи як бонус 'за ціну кави в старбаксі' скорочує термін очікування в безкоштовних лікарнях, на тиждень/два в платних.



В Україні медсестра прямо так і говорить 'что-то не хочется к вам заходить'.



Для людей у яких: в селі всі міліонери, та в тиждень по 5 лікарів платних обходять. Додам що платні установи, роблять щось легке типу рука/попа болить. А операцію на серці/голові роблять в окремих спеціалізованих лікарнях. Це я промовчу про середню зп, пенсію) Статистика то таке, її і підредагувати можна))



Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках?







Насправді, rjkz дуже цікаво читати. Як писав віталік, талант письменника пропадає) BeneFuckTor Повідомлень: 260 З нами з: 21.11.19 Подякував: 235 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:34 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: В Україні піти в поліклініку без грошей ти - труп. В Україні піти в поліклініку без грошей ти - труп. А нашо ходити туди без грошей? Ви в АТБ теж без грошей ходите й ще не труп? А нашо ходити туди без грошей? Ви в АТБ теж без грошей ходите й ще не труп? 2587715

Повідомлень: 71 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: А хто гроші платити буде? А хто гроші платити буде? замовник замовник

мамкін бізнесмєн мамкін бізнесмєн flyman

Повідомлень: 37877 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2802 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках? Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках? А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?



Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни. А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни. 2587715

Повідомлень: 71 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2529253025312532> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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