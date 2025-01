Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2529253025312532 Додано: Нед 12 січ, 2025 22:43 flyman написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: А хто гроші платити буде? А хто гроші платити буде? замовник замовник

мамкін бізнесмєн мамкін бізнесмєн

розумні думки переслідували Вас, але Ви були швидше) розумні думки переслідували Вас, але Ви були швидше) 2587715

Повідомлень: 75 З нами з: 25.12.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2025 22:54 2587715 написав: BeneFuckTor написав: Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках? Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках? А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?



Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни. А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни.



З простих прикладів. Минулого тижня теща дуже намагалась померти (раптове, хоч і типове ускладнення давньої хвороби - яку звичайно в Україні не діагностували років 10), але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль. І лікування вартістю нуль. І дуже добре уявляю, що в Україні тещу вже б поховали.



З простих прикладів. Минулого тижня теща дуже намагалась померти (раптове, хоч і типове ускладнення давньої хвороби - яку звичайно в Україні не діагностували років 10), але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль. І лікування вартістю нуль. І дуже добре уявляю, що в Україні тещу вже б поховали.

PS. Лікарі у Австрії називають людьми похилого віку тих, кому за 80.

rjkz написав: Становиться на колено?

С какого перепуга?

Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.

Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"

С какого перепуга?

Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.

Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"

Становиться на колено?С какого перепуга?Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"



Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.



rjkz написав: Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность. Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.



Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain! Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain! osafly

adeges написав: але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль. але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль. Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.

Якийсь дивний приклад ви навели.



Якийсь дивний приклад ви навели. Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.Якийсь дивний приклад ви навели. 2587715

2587715 написав: Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.

Якийсь дивний приклад ви навели.



Якийсь дивний приклад ви навели. Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.Якийсь дивний приклад ви навели.



Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.



Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.

Це щодо якості і доступності медицини



adeges написав: Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.

Це щодо якості і доступності медицини Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.

Це щодо якості і доступності медицини А чим бідна австрійка краща за бідну українку, чи бідну пакістанку? Пересічному австрійцю однаково на усіх трьох. Він не має за це платити. Краще вилікувати якусь дитину, яку батьки кинули і в якої не було жодного шансу заробити собі на лікування.

2587715 написав: Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює. Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює.



Воно так не працює. Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?Воно так не працює.



Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.



По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.



Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти





adeges написав: А потім порівняйте з А потім порівняйте з

Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.

По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.

Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти

adeges написав: А потім порівняйте з А потім порівняйте з

Це просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити.



Воно так не працює. Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?Воно так не працює.



Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.



По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.



Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти

Так і медицина не має з податків оплачуватися. Це послуга, яка має коштувати стільки, скільки за неї можуть заплатити.



А то ти приїджаєш до державної лікарні на автівці, і якийсь платник податків має зі своєї кишені за тебе там платити.



Слухай, продай автівку та піди в приватну клініку. Чого не хочешь? На Печерську на Підвисоцького купа мерсів та лексусів перед районкою - ніхто чомусь їх не спішить продавати, але по місцю прописки за безкоштовною консультацією в черзі постояти ніхто не цурається. Хоч у більшості лікарів є приватні кабінети. Так і медицина не має з податків оплачуватися. Це послуга, яка має коштувати стільки, скільки за неї можуть заплатити.А то ти приїджаєш до державної лікарні на автівці, і якийсь платник податків має зі своєї кишені за тебе там платити.Слухай, продай автівку та піди в приватну клініку. Чого не хочешь? На Печерську на Підвисоцького купа мерсів та лексусів перед районкою - ніхто чомусь їх не спішить продавати, але по місцю прописки за безкоштовною консультацією в черзі постояти ніхто не цурається. Хоч у більшості лікарів є приватні кабінети. 2587715

