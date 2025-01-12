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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2529253025312532
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:43

  flyman написав:
  2587715 написав:
  Дюрі-бачі написав:А хто гроші платити буде?
замовник

мамкін бізнесмєн

розумні думки переслідували Вас, але Ви були швидше)
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:54

  2587715 написав:
  BeneFuckTor написав:Доречі стало цікаво, чи в охмадиті лікували безкоштовно, я ж так розумію це урядова лікарня, як туди попадали по направленню з міської лікарні або по зв'язках?
А що дасть вам назва клініки? Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює. Це все одно що ви зуби підете лікувати в найдешевшу клініку. Можна? Можна. Але на який результат ви розраховуєте там? Просто вирвати як болить? Ну можна. Але ж можна знайти нормального спеца з відгуками, спитати де він приймає - і там вирішити проблему. З усіма іншими частинами тіла проблеми вирішуються так само. Нема якоїсь програми по якій платники податків мають оплачувати чиєсь якісне лікування - хороші специ коштують хороших грошей. Для усіх інших є інтерни.


З простих прикладів. Минулого тижня теща дуже намагалась померти (раптове, хоч і типове ускладнення давньої хвороби - яку звичайно в Україні не діагностували років 10), але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль. І лікування вартістю нуль. І дуже добре уявляю, що в Україні тещу вже б поховали.

PS. Лікарі у Австрії називають людьми похилого віку тих, кому за 80.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:02

  rjkz написав:Становиться на колено?
С какого перепуга?
Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.
Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"


Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.

  rjkz написав:Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.


Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль.
Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.

Якийсь дивний приклад ви навели.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:53

  2587715 написав:
  adeges написав:але лікарі у міській лікарні відня їй не дали, яких я в очі до цього не бачив і рекомендацій не питав. І коли я подивився як довкола неї безперервно порхають 4 медсестри, лікарі, і як вони були раді при виписці, що змогли вивести її з кризового стану. І як їм було соромно взяти коробку цукерок на знак подяки. І виписані 13 пігулок, вартістю нуль.
Чому за цей атракціон нечуваної щедрості мають платити австрійські платники податків? Якщо це благодійність, то по світу є багато дітей без доступу до ліків, де можна використати ці гроші з більшою користю, аніж спонсорувати лікування вашої тещі, в якої є небідна сім'я.

Якийсь дивний приклад ви навели.


Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.

Це щодо якості і доступності медицини
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:Уявіть на місці моєї тещі бідну австрійку на соціалі. А потім порівняйте з лікуванням пенсіонерки українки без родичів в Україні.

Це щодо якості і доступності медицини
А чим бідна австрійка краща за бідну українку, чи бідну пакістанку? Пересічному австрійцю однаково на усіх трьох. Він не має за це платити. Краще вилікувати якусь дитину, яку батьки кинули і в якої не було жодного шансу заробити собі на лікування.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює.


Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.

По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.

Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти


  adeges написав:А потім порівняйте з

Це просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:18

  BeneFuckTor написав:
  2587715 написав:Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює.


Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.

По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.

Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти

Так і медицина не має з податків оплачуватися. Це послуга, яка має коштувати стільки, скільки за неї можуть заплатити.

А то ти приїджаєш до державної лікарні на автівці, і якийсь платник податків має зі своєї кишені за тебе там платити.

Слухай, продай автівку та піди в приватну клініку. Чого не хочешь? На Печерську на Підвисоцького купа мерсів та лексусів перед районкою - ніхто чомусь їх не спішить продавати, але по місцю прописки за безкоштовною консультацією в черзі постояти ніхто не цурається. Хоч у більшості лікарів є приватні кабінети.
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