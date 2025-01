Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2529253025312532 Додано: Пон 13 січ, 2025 00:09 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?



Воно так не працює. Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?Воно так не працює.



Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.



По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.



Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти





adeges написав: А потім порівняйте з А потім порівняйте з

Це просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити. Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.Сорі з тобою нема сенсу більше розмовлятиЦе просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити. BeneFuckTor Повідомлень: 263 З нами з: 21.11.19 Подякував: 236 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 00:30 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Так і медицина не має з податків оплачуватися Так і медицина не має з податків оплачуватися

2587715 написав: Так коли страхові не хочуть рахунки покривати Так коли страхові не хочуть рахунки покривати



https://www.youtube.com/watch?v=1-nQR3TGL84 BeneFuckTor Повідомлень: 263 З нами з: 21.11.19 Подякував: 236 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 01:12 Проїхати по сансету від обсерваторії в гріфіт парку до океану, через голівуд, беверлі хілз, поруч з бель ер, через брентвуд і пасіфік палісейдз, а потім до малібу і назад в санта моніку на початок 10 фрівею - це мабуть найсценічніший драйв в ЛА. Був. Шкода adeges Повідомлень: 4606 З нами з: 14.03.06 Подякував: 432 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 04:16 osafly написав: rjkz написав: Становиться на колено?

С какого перепуга?

Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.

Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"

Становиться на колено?С какого перепуга?Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"



Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.



rjkz написав: Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность. Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.



Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain! Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain!



Фух.

Ну, что сказать?

В чем-то есть много правды в Ваших словах.

У меня самого было 2 ситуации во время БЛМ погромов, когда был на грани физического конфликта с черными.

Это ездил тогда в не очень благополучный район по работе.

Но сейчас работают черные ребята. Трудяги и вполне доброжелательные.

Поэтому никогда не стоит делать обобщения на основании какого-либо признака.

Это очень непросто. Сам себя периодически одергиваю.

Про политику?

Мое мнение, что США катится по дороге, когда-то построенной Рейганом.

Но чем дальше, тем больше все идет в разнос.

Да, скорей всего, и мир и США были-бы другие, если-бы в свое время был Маккейн. Фух.Ну, что сказать?В чем-то есть много правды в Ваших словах.У меня самого было 2 ситуации во время БЛМ погромов, когда был на грани физического конфликта с черными.Это ездил тогда в не очень благополучный район по работе.Но сейчас работают черные ребята. Трудяги и вполне доброжелательные.Поэтому никогда не стоит делать обобщения на основании какого-либо признака.Это очень непросто. Сам себя периодически одергиваю.Про политику?Мое мнение, что США катится по дороге, когда-то построенной Рейганом.Но чем дальше, тем больше все идет в разнос.Да, скорей всего, и мир и США были-бы другие, если-бы в свое время был Маккейн. rjkz

Повідомлень: 17051 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8449 раз. Подякували: 5325 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 04:32 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, справедливости ради.

Про американские страховки.

Есть некоторый интервал в доходах, когда на субсидированные страховки ты уже не попадаешь, а несубсидированные еще напряжно тянуть. И страховки там такие ...с большим дидактибл и высоким копейментом.

Поэтому кто-то не хочет того поднятия зарплат чтобы не вылезти за пределы лимита. Или надо быть предельно здоровым.

Насчет непокрытия страховыми.

Мне приходилось сталкиваться с таким. Суммы, правда были относительно небольшими, порядка 300 долларов. Несколько раз.

Я приходил в офисы, где мне делали обследования, спрашиваю - как быть?

Мне - забудь, можешь просто порвать.

Что было - делал несколько визитов в офис хирурга, там делали биопсию, и отправляли на анализ.

На рецепшене с меня брали копеймент. Я собирался расчитаться кредиткой, но меня предупредили о каком-то негуманном в %% фи. И я расчитался наличными.

Хотя сумма и была небольшая, но здравый смысл просто сказал что это невыгодно.

Спустя некоторое время стали приходить на все это счета. Жена с ними разбиралась-разбиралась, они соглашались...а потом все опять.

Тупо задолбались и ополатили еще раз.

Речь о порядка 100+ долларов.

Подобная ситуация возможна и в Украине. Даже была и даже в Исиде.

Поэтому растягивать ее на всю американскую медицину не стоит. rjkz

Повідомлень: 17051 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8449 раз. Подякували: 5325 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 05:44 Re: Еміграція, заробітчанство Очень рекомендую:

rjkz

