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Проїхати по сансету від обсерваторії в гріфіт парку до океану, через голівуд, беверлі хілз, поруч з бель ер, через брентвуд і пасіфік палісейдз, а потім до малібу і назад в санта моніку на початок 10 фрівею - це мабуть найсценічніший драйв в ЛА. Був. Шкода
rjkz написав:Становиться на колено? С какого перепуга? Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми. Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"
Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.
rjkz написав:Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.
Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain!
Фух. Ну, что сказать? В чем-то есть много правды в Ваших словах. У меня самого было 2 ситуации во время БЛМ погромов, когда был на грани физического конфликта с черными. Это ездил тогда в не очень благополучный район по работе. Но сейчас работают черные ребята. Трудяги и вполне доброжелательные. Поэтому никогда не стоит делать обобщения на основании какого-либо признака. Это очень непросто. Сам себя периодически одергиваю. Про политику? Мое мнение, что США катится по дороге, когда-то построенной Рейганом. Но чем дальше, тем больше все идет в разнос. Да, скорей всего, и мир и США были-бы другие, если-бы в свое время был Маккейн.
Кстати, справедливости ради. Про американские страховки. Есть некоторый интервал в доходах, когда на субсидированные страховки ты уже не попадаешь, а несубсидированные еще напряжно тянуть. И страховки там такие ...с большим дидактибл и высоким копейментом. Поэтому кто-то не хочет того поднятия зарплат чтобы не вылезти за пределы лимита. Или надо быть предельно здоровым. Насчет непокрытия страховыми. Мне приходилось сталкиваться с таким. Суммы, правда были относительно небольшими, порядка 300 долларов. Несколько раз. Я приходил в офисы, где мне делали обследования, спрашиваю - как быть? Мне - забудь, можешь просто порвать. Что было - делал несколько визитов в офис хирурга, там делали биопсию, и отправляли на анализ. На рецепшене с меня брали копеймент. Я собирался расчитаться кредиткой, но меня предупредили о каком-то негуманном в %% фи. И я расчитался наличными. Хотя сумма и была небольшая, но здравый смысл просто сказал что это невыгодно. Спустя некоторое время стали приходить на все это счета. Жена с ними разбиралась-разбиралась, они соглашались...а потом все опять. Тупо задолбались и ополатили еще раз. Речь о порядка 100+ долларов. Подобная ситуация возможна и в Украине. Даже была и даже в Исиде. Поэтому растягивать ее на всю американскую медицину не стоит.
rjkz написав:О 500+К в айти. Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили. 500К? Готовы? Сократили с 900К в год. Пытался что-то найти долго. Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К.
Как-то недостоверно звучит. Если он получал 900к, то зачем ему работать? У него на счету уже должно несколько миллионов быть. Мог бы просто сделать паузу в полгода, попробовать свою контору открыть, поискать каких-нибудь джунов в той же Украине или Сербии. Если он умеет делать что-то за что готовы были платить 900к, то такие люди эти 900к не зарплатой получают, а доходами с прибыли компании (то есть владеют долей) И таких могут уволить только с выплатой золотого парашюта, ну или по суду, если есть за что. При этом еще и доплатив за то чтоб он к конкурентам не ушел.