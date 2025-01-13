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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2529253025312532
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює.


Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.

По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.

Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти


  adeges написав:А потім порівняйте з

Це просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Так і медицина не має з податків оплачуватися

  2587715 написав:Так коли страхові не хочуть рахунки покривати


https://www.youtube.com/watch?v=1-nQR3TGL84
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 01:12

Проїхати по сансету від обсерваторії в гріфіт парку до океану, через голівуд, беверлі хілз, поруч з бель ер, через брентвуд і пасіфік палісейдз, а потім до малібу і назад в санта моніку на початок 10 фрівею - це мабуть найсценічніший драйв в ЛА. Був. Шкода
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 04:16

  osafly написав:
  rjkz написав:Становиться на колено?
С какого перепуга?
Да, тут есть конфликтная ситуация между последователями БЛМ и белыми.
Тут как раз тот случай, когда кто-то будет говорить "Мои предки были рабами, пусть теперь меня белые содержат и кормят"


Это не я придумал...В Европе запустили такой "перфоманс" в позапрошлом году кажется,перед футбольными матчами,комманды преклоняли колено на поле типа "в поддержку борьбы с расизмом" и "извинения за грехи своих предков" Пздц...да!Мир воистину епанулся окончательно и бесповоротно..Да. Некоторые известные футболисты,отказалась это делать и там было столько конфликтных ситуаций на этот счет...От громадных штрафов,вплоть до того,что игроки уходили из комманд....их продавали,они отказывались продлевать истекающие контракты. Мир розовых длб.. в действии.

  rjkz написав:Демократы совсем зарвались в альтернативную реальность.


Демократы-говно...В самом прямом смысле этого слова.Для мирового порядка,это вообще жуткий треш,который начался примерно с прихода как раз таки,темного-никакого Обамы..С того момента,все похерилось на этой планете окончательно и бесповоротно и произошла переоценка всех ценностей,взращивание монстров,слабая политика,граничащая с деби-лиз-мом.Катастрофа для всего мирового порядка началась с проигрыша Маккейна темному долбодятлу.Но Американскому обывателю-пох..там я так понимаю,главное чтоб бензин был всегда дешевый и доходы поддерживались на безграничное потребление.Остальное,давно никого не интересует.Great America-never great again! Only in inflamatory Tramps brain!


Фух.
Ну, что сказать?
В чем-то есть много правды в Ваших словах.
У меня самого было 2 ситуации во время БЛМ погромов, когда был на грани физического конфликта с черными.
Это ездил тогда в не очень благополучный район по работе.
Но сейчас работают черные ребята. Трудяги и вполне доброжелательные.
Поэтому никогда не стоит делать обобщения на основании какого-либо признака.
Это очень непросто. Сам себя периодически одергиваю.
Про политику?
Мое мнение, что США катится по дороге, когда-то построенной Рейганом.
Но чем дальше, тем больше все идет в разнос.
Да, скорей всего, и мир и США были-бы другие, если-бы в свое время был Маккейн.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 04:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Кстати, справедливости ради.
Про американские страховки.
Есть некоторый интервал в доходах, когда на субсидированные страховки ты уже не попадаешь, а несубсидированные еще напряжно тянуть. И страховки там такие ...с большим дидактибл и высоким копейментом.
Поэтому кто-то не хочет того поднятия зарплат чтобы не вылезти за пределы лимита. Или надо быть предельно здоровым.
Насчет непокрытия страховыми.
Мне приходилось сталкиваться с таким. Суммы, правда были относительно небольшими, порядка 300 долларов. Несколько раз.
Я приходил в офисы, где мне делали обследования, спрашиваю - как быть?
Мне - забудь, можешь просто порвать.
Что было - делал несколько визитов в офис хирурга, там делали биопсию, и отправляли на анализ.
На рецепшене с меня брали копеймент. Я собирался расчитаться кредиткой, но меня предупредили о каком-то негуманном в %% фи. И я расчитался наличными.
Хотя сумма и была небольшая, но здравый смысл просто сказал что это невыгодно.
Спустя некоторое время стали приходить на все это счета. Жена с ними разбиралась-разбиралась, они соглашались...а потом все опять.
Тупо задолбались и ополатили еще раз.
Речь о порядка 100+ долларов.
Подобная ситуация возможна и в Украине. Даже была и даже в Исиде.
Поэтому растягивать ее на всю американскую медицину не стоит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 05:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Очень рекомендую:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 08:37

  rjkz написав:Очень рекомендую:

Так что это, передел на рынке элитной недвиги или планы мирового правительства по загону всех в человейники?!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 09:13

  BeneFuckTor написав:
  2587715 написав:Чому ви гадаєте, що вас там вилікують?

Воно так не працює.


Чувак, по перше, атб НЕ оплачується з податків на зарплату.

По друге, бажаю тобі і далі мати тільки такі проблеми, з якими можна повибирати лікарів і лікарні і міста і все інше.

Сорі з тобою нема сенсу більше розмовляти


  adeges написав:А потім порівняйте з

Це просто шкільник-троль, 3 сторінки назад він говорив що медецина по страховій за яку платиш це зло, а тепер забув і пише що потрібно платити. Мамка посуд відволікла помити.

Нашо видаляти повідомлення? Не хочете автівку продавать, а хочете щоб за ваше лікування хтось інший платив - так і кажіть. Я ж вас не ображав, а просто описав факти такими якими вони є.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 09:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:О 500+К в айти.
Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.
500К?
Готовы?
Сократили с 900К в год.
Пытался что-то найти долго.
Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К.
Как-то недостоверно звучит. Если он получал 900к, то зачем ему работать? У него на счету уже должно несколько миллионов быть. Мог бы просто сделать паузу в полгода, попробовать свою контору открыть, поискать каких-нибудь джунов в той же Украине или Сербии. Если он умеет делать что-то за что готовы были платить 900к, то такие люди эти 900к не зарплатой получают, а доходами с прибыли компании (то есть владеют долей) И таких могут уволить только с выплатой золотого парашюта, ну или по суду, если есть за что. При этом еще и доплатив за то чтоб он к конкурентам не ушел.
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