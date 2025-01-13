Додано: Пон 13 січ, 2025 04:32

Кстати, справедливости ради.

Про американские страховки.

Есть некоторый интервал в доходах, когда на субсидированные страховки ты уже не попадаешь, а несубсидированные еще напряжно тянуть. И страховки там такие ...с большим дидактибл и высоким копейментом.

Поэтому кто-то не хочет того поднятия зарплат чтобы не вылезти за пределы лимита. Или надо быть предельно здоровым.

Насчет непокрытия страховыми.

Мне приходилось сталкиваться с таким. Суммы, правда были относительно небольшими, порядка 300 долларов. Несколько раз.

Я приходил в офисы, где мне делали обследования, спрашиваю - как быть?

Мне - забудь, можешь просто порвать.

Что было - делал несколько визитов в офис хирурга, там делали биопсию, и отправляли на анализ.

На рецепшене с меня брали копеймент. Я собирался расчитаться кредиткой, но меня предупредили о каком-то негуманном в %% фи. И я расчитался наличными.

Хотя сумма и была небольшая, но здравый смысл просто сказал что это невыгодно.

Спустя некоторое время стали приходить на все это счета. Жена с ними разбиралась-разбиралась, они соглашались...а потом все опять.

Тупо задолбались и ополатили еще раз.

Речь о порядка 100+ долларов.

Подобная ситуация возможна и в Украине. Даже была и даже в Исиде.

Поэтому растягивать ее на всю американскую медицину не стоит.