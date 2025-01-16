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#<1 ... 2534253525362537> Додано: Чет 16 січ, 2025 14:56 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Та норм вообще то. Та норм вообще то. никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто 2587715

Заблокований Повідомлень: 81 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 15:17 2587715 написав: Bolt написав: Та норм вообще то. Та норм вообще то. никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.

Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.

На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит. Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит. Bolt Повідомлень: 3276 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 15:51 Bolt написав: 2587715 написав: Bolt написав: Та норм вообще то. Та норм вообще то. никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.

Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.

На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит. Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.

А положил бы шифер - и забыл бы о нем А положил бы шифер - и забыл бы о нем 2587715

Заблокований Повідомлень: 81 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 15:57 2587715 написав: Бетон написав: В Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома В Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома Вы бы хоть гуглом пользовались перед тем как какие-то утверждения делать.



В Украине очень сухой климат, потому каркасники не нужно так сильно изолировать как в штатах. Наших лохов разводят на паро- и гидроизоляцию, но достаточно просто внутри целофаном самым дешевым все обшить, а снаружи оставить вентиляционный зазор под винилом - и вуаля. Лет 50 такой дом на 6-дюймовом каркасе простоит вполне отлично, при этом ни разу не сгорев, если самому не сжечь. А на дольше строить и смысла нет.



К тому же в штатах строят на плитном фундаменте, который много где льют даже без гео проб и потом живут с треснутым, а в Украине вполне допустимо строить на винтовых сваях, на что в Штатах пермит и страховку будет получить практически невозможно. А это раза в 3 удешевляет цикл 0. Вы бы хоть гуглом пользовались перед тем как какие-то утверждения делать.В Украине очень сухой климат, потому каркасники не нужно так сильно изолировать как в штатах. Наших лохов разводят на паро- и гидроизоляцию, но достаточно просто внутри целофаном самым дешевым все обшить, а снаружи оставить вентиляционный зазор под винилом - и вуаля. Лет 50 такой дом на 6-дюймовом каркасе простоит вполне отлично, при этом ни разу не сгорев, если самому не сжечь. А на дольше строить и смысла нет.К тому же в штатах строят на плитном фундаменте, который много где льют даже без гео проб и потом живут с треснутым, а в Украине вполне допустимо строить на винтовых сваях, на что в Штатах пермит и страховку будет получить практически невозможно. А это раза в 3 удешевляет цикл 0.

С 2008 я построил несколько сотен каркасников в том числе в составе компании Evrodim. Сегодня покупатели их обходят 10 дорогой, выбирая каменные стены.

Вы несёте пургу и мне лень писать почему.

В некоторых спортзалах нравятся местные качки, начинают учить, как жать, как приседать. Предлагаю жать по очереди и наблюдать как учитель на весе килограммов в 150, с квадратными глазами ретируется по-английски С 2008 я построил несколько сотен каркасников в том числе в составе компании Evrodim. Сегодня покупатели их обходят 10 дорогой, выбирая каменные стены.Вы несёте пургу и мне лень писать почему.В некоторых спортзалах нравятся местные качки, начинают учить, как жать, как приседать. Предлагаю жать по очереди и наблюдать как учитель на весе килограммов в 150, с квадратными глазами ретируется по-английски Бетон

Повідомлень: 4336 З нами з: 17.12.22 Подякував: 122 раз. Подякували: 300 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 16:18 dimo_0n написав: А крыша в армокаменном доме из чего?

Цена коробки в общей цене дома с ремонтом - +/-30%. И єто коробки, без окон, дверей, крыши.



Когда горит аромокаменный дом - вся гарь впитывается в стены, и потом ой как тяжело ее выводить. А еще, когда раскаленный огнем камень приезжают тушть водой с пеной. Резкий перепад температур превращает всякие ваши эти кирпичи и газаблок - в крошащийся мусор, который потом еще и демонтировать денег стоит. А каркасник сгорел, ты фундамент подмел и новый строишь ))) А крыша в армокаменном доме из чего?Цена коробки в общей цене дома с ремонтом - +/-30%. И єто коробки, без окон, дверей, крыши.Когда горит аромокаменный дом - вся гарь впитывается в стены, и потом ой как тяжело ее выводить. А еще, когда раскаленный огнем камень приезжают тушть водой с пеной. Резкий перепад температур превращает всякие ваши эти кирпичи и газаблок - в крошащийся мусор, который потом еще и демонтировать денег стоит. А каркасник сгорел, ты фундамент подмел и новый строишь )))

Не ну сравнение конечно огонь. Пожар. То, что каменные дома могут не воспламениться? Так и было в сша.

Вы знаете что такое предел огнестойкости конструкции?



Да фиг с ним, с пожаром. Кубический метр плотной ваты стоит дороже в раза два газаблока. Мосты холода, щели, ветро сопротивление, стыки окон. Проблемы с вводом коммуникаций. Устойчивость конструкций.

Стоимость дерева. Ограничение по планировке- я вынужден тыкать эти палки соблюдая прогиб перекрытия.

Шумоизоляция. Этот бесконечный топот этажами выше из-за динамики.

Мелкая пыль ваты из каждой щели.

Мыши. Как клёво когда они плодятся прямо в стенах.

Опасность возгорания проводки.

Грибок. Необходимость вентиляции.



Можно продолжать бесконечно Не ну сравнение конечно огонь. Пожар. То, что каменные дома могут не воспламениться? Так и было в сша.Вы знаете что такое предел огнестойкости конструкции?Да фиг с ним, с пожаром. Кубический метр плотной ваты стоит дороже в раза два газаблока. Мосты холода, щели, ветро сопротивление, стыки окон. Проблемы с вводом коммуникаций. Устойчивость конструкций.Стоимость дерева. Ограничение по планировке- я вынужден тыкать эти палки соблюдая прогиб перекрытия.Шумоизоляция. Этот бесконечный топот этажами выше из-за динамики.Мелкая пыль ваты из каждой щели.Мыши. Как клёво когда они плодятся прямо в стенах.Опасность возгорания проводки.Грибок. Необходимость вентиляции.Можно продолжать бесконечно Бетон

Повідомлень: 4336 З нами з: 17.12.22 Подякував: 122 раз. Подякували: 300 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 16:40 2587715 написав: Bolt написав: 2587715 написав: Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.

Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.

На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит. Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.

А положил бы шифер - и забыл бы о нем А положил бы шифер - и забыл бы о нем

Про 5илет ещё простоит, это как минимум. Думаю значительно дольше. Про 5илет ещё простоит, это как минимум. Думаю значительно дольше. Bolt Повідомлень: 3276 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 17:09 2587715 написав: Bolt написав: Та норм вообще то. Та норм вообще то. никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто никогда не видел МЧ иливо мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Може хто розшифрувати?

п.с. на моїй хаті на кераміці(але з покриттям ангоб) , з північної сторони, нема моху за 14 років а на бітумній (інша будівля) є тільки на північній стороні, схід - захід-південь нема. Може хто розшифрувати?п.с. на моїй хаті на кераміці(але з покриттям ангоб) , з північної сторони, нема моху за 14 років а на бітумній (інша будівля) є тільки на північній стороні, схід - захід-південь нема. Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство Vadim_ написав: Може хто розшифрувати? Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил Мабуть проф настил Faceless

Модератор Повідомлень: 35915 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8118 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 18:08 Faceless написав: Vadim_ написав: Може хто розшифрувати? Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил Мабуть проф настил

На приватній хаті ... ,

мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше На приватній хаті ...мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 18:43 Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав: Може хто розшифрувати? Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил Мабуть проф настил

На приватній хаті ... ,

мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше На приватній хаті ...мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше

Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше») Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше») gonchik74

Повідомлень: 928 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2534253525362537> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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