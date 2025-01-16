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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2025 14:56
Bolt написав:
Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:17
2587715 написав: Bolt написав:
Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто
Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.
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Bolt
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:51
Bolt написав: 2587715 написав: Bolt написав:
Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто
Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.
А положил бы шифер - и забыл бы о нем
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:57
2587715 написав: Бетон написав:
В Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома
Вы бы хоть гуглом пользовались перед тем как какие-то утверждения делать.
В Украине очень сухой климат, потому каркасники не нужно так сильно изолировать как в штатах. Наших лохов разводят на паро- и гидроизоляцию, но достаточно просто внутри целофаном самым дешевым все обшить, а снаружи оставить вентиляционный зазор под винилом - и вуаля. Лет 50 такой дом на 6-дюймовом каркасе простоит вполне отлично, при этом ни разу не сгорев, если самому не сжечь. А на дольше строить и смысла нет.
К тому же в штатах строят на плитном фундаменте, который много где льют даже без гео проб и потом живут с треснутым, а в Украине вполне допустимо строить на винтовых сваях, на что в Штатах пермит и страховку будет получить практически невозможно. А это раза в 3 удешевляет цикл 0.
С 2008 я построил несколько сотен каркасников в том числе в составе компании Evrodim. Сегодня покупатели их обходят 10 дорогой, выбирая каменные стены.
Вы несёте пургу и мне лень писать почему.
В некоторых спортзалах нравятся местные качки, начинают учить, как жать, как приседать. Предлагаю жать по очереди и наблюдать как учитель на весе килограммов в 150, с квадратными глазами ретируется по-английски
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Додано: Чет 16 січ, 2025 16:18
dimo_0n написав:
А крыша в армокаменном доме из чего?
Цена коробки в общей цене дома с ремонтом - +/-30%. И єто коробки, без окон, дверей, крыши.
Когда горит аромокаменный дом - вся гарь впитывается в стены, и потом ой как тяжело ее выводить. А еще, когда раскаленный огнем камень приезжают тушть водой с пеной. Резкий перепад температур превращает всякие ваши эти кирпичи и газаблок - в крошащийся мусор, который потом еще и демонтировать денег стоит. А каркасник сгорел, ты фундамент подмел и новый строишь )))
Не ну сравнение конечно огонь. Пожар. То, что каменные дома могут не воспламениться? Так и было в сша.
Вы знаете что такое предел огнестойкости конструкции?
Да фиг с ним, с пожаром. Кубический метр плотной ваты стоит дороже в раза два газаблока. Мосты холода, щели, ветро сопротивление, стыки окон. Проблемы с вводом коммуникаций. Устойчивость конструкций.
Стоимость дерева. Ограничение по планировке- я вынужден тыкать эти палки соблюдая прогиб перекрытия.
Шумоизоляция. Этот бесконечный топот этажами выше из-за динамики.
Мелкая пыль ваты из каждой щели.
Мыши. Как клёво когда они плодятся прямо в стенах.
Опасность возгорания проводки.
Грибок. Необходимость вентиляции.
Можно продолжать бесконечно
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Додано: Чет 16 січ, 2025 16:40
2587715 написав: Bolt написав: 2587715 написав:
Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.
А положил бы шифер - и забыл бы о нем
Про 5илет ещё простоит, это как минимум. Думаю значительно дольше.
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Bolt
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:09
2587715 написав: Bolt написав:
Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН
во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто
Може хто розшифрувати?
п.с. на моїй хаті на кераміці(але з покриттям ангоб) , з північної сторони, нема моху за 14 років а на бітумній (інша будівля) є тільки на північній стороні, схід - захід-південь нема.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:37
Vadim_ написав:
Може хто розшифрувати?
Мабуть проф настил
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Faceless
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:08
Faceless написав: Vadim_ написав:
Може хто розшифрувати?
Мабуть проф настил
На приватній хаті ...
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мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:43
Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав:
Може хто розшифрувати?
Мабуть проф настил
На приватній хаті ...
,
мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше
Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше»)
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