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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2534253525362537>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:17

  2587715 написав:
  Bolt написав:Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:51

  Bolt написав:
  2587715 написав:
  Bolt написав:Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.

А положил бы шифер - и забыл бы о нем
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:57

  2587715 написав:
  Бетон написав:В Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома
Вы бы хоть гуглом пользовались перед тем как какие-то утверждения делать.

В Украине очень сухой климат, потому каркасники не нужно так сильно изолировать как в штатах. Наших лохов разводят на паро- и гидроизоляцию, но достаточно просто внутри целофаном самым дешевым все обшить, а снаружи оставить вентиляционный зазор под винилом - и вуаля. Лет 50 такой дом на 6-дюймовом каркасе простоит вполне отлично, при этом ни разу не сгорев, если самому не сжечь. А на дольше строить и смысла нет.

К тому же в штатах строят на плитном фундаменте, который много где льют даже без гео проб и потом живут с треснутым, а в Украине вполне допустимо строить на винтовых сваях, на что в Штатах пермит и страховку будет получить практически невозможно. А это раза в 3 удешевляет цикл 0.

С 2008 я построил несколько сотен каркасников в том числе в составе компании Evrodim. Сегодня покупатели их обходят 10 дорогой, выбирая каменные стены.
Вы несёте пургу и мне лень писать почему.
В некоторых спортзалах нравятся местные качки, начинают учить, как жать, как приседать. Предлагаю жать по очереди и наблюдать как учитель на весе килограммов в 150, с квадратными глазами ретируется по-английски
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 16:18

  dimo_0n написав:А крыша в армокаменном доме из чего?
Цена коробки в общей цене дома с ремонтом - +/-30%. И єто коробки, без окон, дверей, крыши.

Когда горит аромокаменный дом - вся гарь впитывается в стены, и потом ой как тяжело ее выводить. А еще, когда раскаленный огнем камень приезжают тушть водой с пеной. Резкий перепад температур превращает всякие ваши эти кирпичи и газаблок - в крошащийся мусор, который потом еще и демонтировать денег стоит. А каркасник сгорел, ты фундамент подмел и новый строишь )))

Не ну сравнение конечно огонь. Пожар. То, что каменные дома могут не воспламениться? Так и было в сша.
Вы знаете что такое предел огнестойкости конструкции?

Да фиг с ним, с пожаром. Кубический метр плотной ваты стоит дороже в раза два газаблока. Мосты холода, щели, ветро сопротивление, стыки окон. Проблемы с вводом коммуникаций. Устойчивость конструкций.
Стоимость дерева. Ограничение по планировке- я вынужден тыкать эти палки соблюдая прогиб перекрытия.
Шумоизоляция. Этот бесконечный топот этажами выше из-за динамики.
Мелкая пыль ваты из каждой щели.
Мыши. Как клёво когда они плодятся прямо в стенах.
Опасность возгорания проводки.
Грибок. Необходимость вентиляции.

Можно продолжать бесконечно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 16:40

  2587715 написав:
  Bolt написав:
  2587715 написав:Делал крышу в 2010 году, те этой осенью будет 15 лет.
Был 5а крыше, менял герметик на обходах дымозодов.
На МЧ есть ржавчина в местах, где её гнут поперёк листа. Но думаю пятилетку ещё по любому простоит.

А положил бы шифер - и забыл бы о нем

Про 5илет ещё простоит, это как минимум. Думаю значительно дольше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:09

  2587715 написав:
  Bolt написав:Та норм вообще то.
никогда не видел МЧ или ПН во мху. То есть дольше 20 лет они не живут. А вот шифер и керамику во мху видел часто

Може хто розшифрувати?
п.с. на моїй хаті на кераміці(але з покриттям ангоб) , з північної сторони, нема моху за 14 років а на бітумній (інша будівля) є тільки на північній стороні, схід - захід-південь нема.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:08

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил

На приватній хаті ... :shock: ,
мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:43

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:
  Vadim_ написав:Може хто розшифрувати?

Мабуть проф настил

На приватній хаті ... :shock: ,
мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше

Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше»)
gonchik74
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