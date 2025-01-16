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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2025 18:55
Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:
ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
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akurt
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:04
gonchik74 написав: Vadim_ написав: Vadim_ написав:
Може хто розшифрувати?
На приватній хаті ...
,
мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше
Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше»)
Тобто ПН це скорочене фальцнастил?
хай пише без скорочень, буде зрозуміліше і менше буде питань
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Vadim_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:12
akurt написав:
Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает
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Vadim_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:38
Vadim_ написав: akurt написав:
Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает
Та я ж і не проти: бардак так бардак.
ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...
Правда, Правила форуму існують...
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід
, постинг зайвої кількості повідомлень підряд.
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akurt
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:13
Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?
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барабашов
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:21
akurt написав:
Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
Слишком часто придется менять название:)
Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.
Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?
Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты.
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Сибарит
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:51
akurt написав: Vadim_ написав: akurt написав:
Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает
Та я ж і не проти: бардак так бардак.
ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...
Правда, Правила форуму існують...
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід
, постинг зайвої кількості повідомлень підряд.
Так вы бы как честный и порядочный знаток рынков сами должны были бы нам тут рассказывать из каких кизяков... из чего там строят и какие подвохи а не "лапшу вешать" как типичьный украинский риэлтор
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Vadim_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:58
барабашов написав:
Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?
Аронович!
Зовсім ти опустився на дно життя:
- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.
- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції
- а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.
Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.
Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство
". Інколи буває цікавою.
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akurt
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:05
akurt написав: барабашов написав:
Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?
Аронович!
Зовсім ти опустився на дно життя:
- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.
- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції
- а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.
Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.
Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою.
Сколько читаю эту тему вы всё про Турцию "стелили солому" - як там добре а ви дурні в Україні купляєте
а сам живе у Францїї
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Vadim_
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