Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2534253525362537 Додано: Чет 16 січ, 2025 18:55 Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3891 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 19:04 gonchik74 написав: Vadim_ написав: Vadim_ написав: Може хто розшифрувати? Може хто розшифрувати?



На приватній хаті ... ,

мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше На приватній хаті ...мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше

Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше») Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше»)

Тобто ПН це скорочене фальцнастил? хай пише без скорочень, буде зрозуміліше і менше буде питань Тобто ПН це скорочене фальцнастил?хай пише без скорочень, буде зрозуміліше і менше буде питань Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 19:12 akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 19:38 Vadim_ написав: akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает

Та я ж і не проти: бардак так бардак. ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...

Правда, Правила форуму існують...

2. У форумі ДУЖЕ небажані:

2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;

2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд. Та я ж і не проти:ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...Правда, Правила форуму існують...2. У форумі ДУЖЕ небажані:2.4.2.5. Flood, flame - ініціація і, постинг зайвої кількості повідомлень підряд. akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3891 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 20:13 Re: Еміграція, заробітчанство Семёныч, не бесите Аллаha

Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36

Цена метра уже догнала Прагу? барабашов

Повідомлень: 4716 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 20:21 akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Слишком часто придется менять название:)

Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.

Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?

Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты. Слишком часто придется менять название:)Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7668 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21381 раз. Профіль 129 82 38 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 20:51 akurt написав: Vadim_ написав: akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает

Та я ж і не проти: бардак так бардак. ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...

Правда, Правила форуму існують...

2. У форумі ДУЖЕ небажані:

2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;

2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд. Та я ж і не проти:ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...Правда, Правила форуму існують...2. У форумі ДУЖЕ небажані:2.4.2.5. Flood, flame - ініціація і, постинг зайвої кількості повідомлень підряд.

Так вы бы как честный и порядочный знаток рынков сами должны были бы нам тут рассказывать из каких кизяков... из чего там строят и какие подвохи а не "лапшу вешать" как типичьный украинский риэлтор Так вы бы как честный и порядочный знаток рынков сами должны были бы нам тут рассказывать из каких кизяков... из чего там строят и какие подвохи а не "лапшу вешать" как типичьный украинский риэлтор Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 20:58 барабашов написав: Семёныч, не бесите Аллаha

Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36

Цена метра уже догнала Прагу? Семёныч, не бесите АллаhaЛучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36Цена метра уже догнала Прагу?

Аронович!

Зовсім ти опустився на дно життя:

- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.

- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції - а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.

Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.

Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою. Аронович!Зовсім ти опустився на дно життя:- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.- по-друге,- а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.Тихенько читай гілку "". Інколи буває цікавою. akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3891 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2025 21:05 akurt написав: барабашов написав: Семёныч, не бесите Аллаha

Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36

Цена метра уже догнала Прагу? Семёныч, не бесите АллаhaЛучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36Цена метра уже догнала Прагу?

Аронович!

Зовсім ти опустився на дно життя:

- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.

- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції - а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.

Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.

Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою. Аронович!Зовсім ти опустився на дно життя:- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.- по-друге,- а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою.

Сколько читаю эту тему вы всё про Турцию "стелили солому" - як там добре а ви дурні в Україні купляєте

а сам живе у Францїї Сколько читаю эту тему вы всё про Турцию "стелили солому" - як там добре а ви дурні в Україні купляєтеа сам живе у Францїї Vadim_

Повідомлень: 3544 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2534253525362537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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