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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2535253625372538>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:55

Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:

ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:04

  gonchik74 написав:
  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:Може хто розшифрувати?


На приватній хаті ... :shock: ,
мабуть і придатно якщо грошей не багато але мабуть шифер був би краще, красивіше і на довше і дешевше

Погугліть “фальц настил» він же «квікфальц», матеріал по суті є профнастилом, і не пишіть дурниць на рахунок «красивіше»)

Тобто ПН це скорочене фальцнастил? :mrgreen: хай пише без скорочень, буде зрозуміліше і менше буде питань
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:12

  akurt написав:Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:

ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:38

  Vadim_ написав:
  akurt написав:Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:

ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает

Та я ж і не проти: бардак так бардак. ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...
Правда, Правила форуму існують...
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:21

  akurt написав:Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:

ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Слишком часто придется менять название:)
Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.
Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?
Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:51

  akurt написав:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:Є пропозиція змінити назву гілки.
Нова назва:

ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Не психуйте и не надо такой пунктуальности, на форуме в разных темах и не такое бывает

Та я ж і не проти: бардак так бардак. ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН...
Правда, Правила форуму існують...
2. У форумі ДУЖЕ небажані:
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд.

Так вы бы как честный и порядочный знаток рынков сами должны были бы нам тут рассказывать из каких кизяков... из чего там строят и какие подвохи а не "лапшу вешать" как типичьный украинский риэлтор
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:58

  барабашов написав:Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?

Аронович!
Зовсім ти опустився на дно життя:
- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.
- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції - а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.
Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.
Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:05

  akurt написав:
  барабашов написав:Семёныч, не бесите Аллаha
Лучше скажите как там рынок дендрофекальных прелестей Кемера чувствует себя при курсе 36
Цена метра уже догнала Прагу?

Аронович!
Зовсім ти опустився на дно життя:
- по-перше, я був Кемері останній раз - навіть і не пригадаю коли, хіба що по трасі проїжджав перехрестя на Кемер - в бік Фазеліса - там античне місто та пляж шикарний. І було це мабуть ще в червні минулого року.
- по-друге, взагалі то я мешкаю у Франції - а ти все не доповзеш ніяк карячки до Решетіловки, щоби попасти в омріяний Київ.
Так що тихіше, збав оберти: ні в Кемер, ні в Київ в найближчі 1/3 сторіччя тобі не попасти.
Тихенько читай гілку "Еміграція, заробітчанство". Інколи буває цікавою.

Сколько читаю эту тему вы всё про Турцию "стелили солому" - як там добре а ви дурні в Україні купляєте
а сам живе у Францїї :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:22

Цитата: "Сколько читаю эту тему вы всё про Турцию "стелили солому" - як там добре а ви дурні в Україні купляєте
а сам живе у Францїї :)

Ну, привет, удивил... Что совсем неведомы понятия "цикличность", или там "смена места жительства" всегда полезна в жизни? Или что человек ищет где лучше, а рыба - где больше платят?
Раз такой крутой специалист по ПЧ так КЧ, ЗН так НГ, МЧ так ПН - то тебе в помощь барабашов - его родная синагога "Золотая роза" внезапно дала течь.
Подмогни. Что зря языком болтать...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 січ, 2025 23:47, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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