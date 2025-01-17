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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2536253725382539> Додано: Чет 16 січ, 2025 22:33 BIGor написав: rjkz написав: А про то, что из овнаипалок дома классные - интересно послушать тем, кто таки построил бетонные или кирпичные (не обложенные кирпичем деревянные дома) и в отличии от соседского дом не унесло торнадо, не смыло наводнением, не сгорел в пожаре. Но построить такой дорого. Очень. Но иногда строят. А про то, что из овнаипалок дома классные - интересно послушать тем, кто таки построил бетонные или кирпичные (не обложенные кирпичем деревянные дома) и в отличии от соседского дом не унесло торнадо, не смыло наводнением, не сгорел в пожаре. Но построить такой дорого. Очень. Но иногда строят.

А що не так з монолітною технологією? Ладно будинок з цегли - багато ручної роботи, але я от бачив по сусідству лили 3-х поверховий невеличкий будиночок-моноліт - 2 мужики навязали арматуру, поставили опалубку, приїхав міксер - залив те, 1 поверх - десь 2 тижні нав все про все. Кранів ніяких не треба, багато персоналу - також. Бетон же коштує зовсім недорого. А що не так з монолітною технологією? Ладно будинок з цегли - багато ручної роботи, але я от бачив по сусідству лили 3-х поверховий невеличкий будиночок-моноліт - 2 мужики навязали арматуру, поставили опалубку, приїхав міксер - залив те, 1 поверх - десь 2 тижні нав все про все. Кранів ніяких не треба, багато персоналу - також. Бетон же коштує зовсім недорого.



Тут монолит льют в очень-очень дорогих домах.

В остальных вариантах - каркас и деревянных брусьев (бимов) и общит осб снаруди и гипсокартоном изнутри. Тут монолит льют в очень-очень дорогих домах.В остальных вариантах - каркас и деревянных брусьев (бимов) и общит осб снаруди и гипсокартоном изнутри. rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8450 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 03:36 Бетон написав: BIGor написав: rjkz написав: А про то, что из овнаипалок дома классные - интересно послушать тем, кто таки построил бетонные или кирпичные (не обложенные кирпичем деревянные дома) и в отличии от соседского дом не унесло торнадо, не смыло наводнением, не сгорел в пожаре. Но построить такой дорого. Очень. Но иногда строят. А про то, что из овнаипалок дома классные - интересно послушать тем, кто таки построил бетонные или кирпичные (не обложенные кирпичем деревянные дома) и в отличии от соседского дом не унесло торнадо, не смыло наводнением, не сгорел в пожаре. Но построить такой дорого. Очень. Но иногда строят.

А що не так з монолітною технологією? Ладно будинок з цегли - багато ручної роботи, але я от бачив по сусідству лили 3-х поверховий невеличкий будиночок-моноліт - 2 мужики навязали арматуру, поставили опалубку, приїхав міксер - залив те, 1 поверх - десь 2 тижні нав все про все. Кранів ніяких не треба, багато персоналу - також. Бетон же коштує зовсім недорого. А що не так з монолітною технологією? Ладно будинок з цегли - багато ручної роботи, але я от бачив по сусідству лили 3-х поверховий невеличкий будиночок-моноліт - 2 мужики навязали арматуру, поставили опалубку, приїхав міксер - залив те, 1 поверх - десь 2 тижні нав все про все. Кранів ніяких не треба, багато персоналу - також. Бетон же коштує зовсім недорого.

В США тоже полно армокаменных нормальных домов.

Это,видимо, просто привычка, традиции, инфраструктура промышленности, где всё заточено под определённые материалы.



Фактически тело стены это вата, несущий элемент- палка, а ограждающая конструкция- фанера, гипсокартон и прочее овно

В Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома В США тоже полно армокаменных нормальных домов.Это,видимо, просто привычка, традиции, инфраструктура промышленности, где всё заточено под определённые материалы.Фактически тело стены это вата, несущий элемент- палка, а ограждающая конструкция- фанера, гипсокартон и прочее овноВ Украине качественный деревянный каркасник дороже нормального армокаменного дома



Не полно. Далеко не 10% и сомневаюсь что 5%.

Если говорить о стране.

Есть локации с локальным проживанием той или иной группы, где так могут построить. Скажем, в НЙ, не помню уже точно нейборхуд, я там не был, мне говорили, есть локация с проживанием бухарских евреев, они себе строят нормальные кирпичные дома. Тут это дико дорого, но ...наверное могут себе позволить.

На Манхеттен Бич есть дома, на которые американцы думают, что это офисные или общественные здания. Но это дома на 1 семью. В основном там живут бывшие жители стран бывшего союза. Говорили, что там дом горбачева есть.

Во Флориде есть локации, где относительно новые дома строят из чего-то, напоминающего пустотелые кирпичи (такие блоки) с пропущенной внутри арматурой (вертикально). Не полно. Далеко не 10% и сомневаюсь что 5%.Если говорить о стране.Есть локации с локальным проживанием той или иной группы, где так могут построить. Скажем, в НЙ, не помню уже точно нейборхуд, я там не был, мне говорили, есть локация с проживанием бухарских евреев, они себе строят нормальные кирпичные дома. Тут это дико дорого, но ...наверное могут себе позволить.На Манхеттен Бич есть дома, на которые американцы думают, что это офисные или общественные здания. Но это дома на 1 семью. В основном там живут бывшие жители стран бывшего союза. Говорили, что там дом горбачева есть.Во Флориде есть локации, где относительно новые дома строят из чего-то, напоминающего пустотелые кирпичи (такие блоки) с пропущенной внутри арматурой (вертикально). rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8450 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 03:57 Сибарит написав: akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Слишком часто придется менять название:)

Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.

Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?

Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты. Слишком часто придется менять название:)Непривычные традиции устройства жилища - один из факторов, с которым приходится сталкиваться иммигрантам.Таких факторов достаточно много. Завтра начнем обсуждать отсутствие в США вкусной еды, при условии выбора самого дешёвого в самых дешёвых магазинах, опять переименовывать?Насколько я могу судить, неприятие традиций для очень многих становится большей проблемой, чем поиск работы и размер зарплаты.



Ваша правда.

90+% нйского жилого фонда - это очень старое жилье.

И стоит это сотни тысяч.

Если это что-то новое, да еще и построенное по монолитно-каркасной технологии - от миллиона. Миллиона у меня нет и брать мортгидж не хочу, как-бы кто не рассказывал, что надо жить тут и сейчас.

На как-то проскочившее у меня "может купим что-то?" Жена ответила "Ты собираешься покупать это старье?"

И она права.

Буквально неделю назад ездили смотреть местную "сталинку".

Отличная планировка, большие комнаты, высокие потолки.

Но...деревянные перекрытия и в результате растрескавшаяся плитка, трещины по стенам. И я понимаю, что с этим ничего не сделаешь. Надо менять перекрытия, чего никто никогда не разрешит и стоить это будет как новая квартира.

15 лет назад там делали ремонт. У нас такие ремонты в конце 90-х делали.

Сейчас это все "под перфоратор", но людям это не объяснить, они там не живут, объект риелторы показывали. Ваша правда.90+% нйского жилого фонда - это очень старое жилье.И стоит это сотни тысяч.Если это что-то новое, да еще и построенное по монолитно-каркасной технологии - от миллиона. Миллиона у меня нет и брать мортгидж не хочу, как-бы кто не рассказывал, что надо жить тут и сейчас.На как-то проскочившее у меня "может купим что-то?" Жена ответила "Ты собираешься покупать это старье?"И она права.Буквально неделю назад ездили смотреть местную "сталинку".Отличная планировка, большие комнаты, высокие потолки.Но...деревянные перекрытия и в результате растрескавшаяся плитка, трещины по стенам. И я понимаю, что с этим ничего не сделаешь. Надо менять перекрытия, чего никто никогда не разрешит и стоить это будет как новая квартира.15 лет назад там делали ремонт. У нас такие ремонты в конце 90-х делали.Сейчас это все "под перфоратор", но людям это не объяснить, они там не живут, объект риелторы показывали. rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8450 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации Бетон

Повідомлень: 4348 З нами з: 17.12.22 Подякував: 123 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 10:19 akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Пропозиція:

ПАЛКИ І АНАБОЛІКИ



Як вам?😄 Пропозиція:ПАЛКИ І АНАБОЛІКИЯк вам?😄 Бетон

Повідомлень: 4348 З нами з: 17.12.22 Подякував: 123 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:52 Бетон написав: akurt написав: Є пропозиція змінити назву гілки.

Нова назва:



ШИФЕР ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Є пропозиція змінити назву гілки.Нова назва:

Пропозиція:

ПАЛКИ І АНАБОЛІКИ



Як вам?😄 Пропозиція:ПАЛКИ І АНАБОЛІКИЯк вам?😄

дендрофекальні технології дендрофекальні технології flyman

Повідомлень: 37941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:33 Re: Еміграція, заробітчанство Катрусін кінозал щодо аренди у Філіпінському селі біля моря

flyman

Повідомлень: 37941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 14:13 Я починаю думати, що серед усіх нас пан flyman є самим розумним.

Без жартів.

Дивіться, наче передбачив майбутнє:

- немає ніякої нерухомості, тобто немає проблеми продати та сплатити податки;

- немає і не було автівки, тобто немає проблеми продати б/в авто, що зараз є великою проблемою;

- давно перейшов на «підножний корм. Екологічно чисте та поживне.



Я інколи думаю: може дійсно варто жити на Філіппінах, або в Таїланді.

Зараз в Німеччині гостює приятель - прибув з Таїланду провідати друзів та подивитися, як вони там живуть на німецьких безкоштовних харчах, так я спеціально спитав, а він спеціально відповів, що буде їхати знову в Таїланд.

Ось так, панове… akurt

Повідомлень: 10460 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3891 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:43 Шановні форумчани, допоможіть, будь ласка!



Можливо Ви знаєте відкриті ресурси, щоб перевірити в США юридичну чи фізичну особу?

Для прикладу, чи є людина громадянином США або де зареєстрована компанія тощо.



Буду дуже вдячна! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4763 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1050 раз. Подякували: 2012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:33 Бетон написав: Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации

ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.

Просто на прдбитые к балкам снизу доски насыпался песок, в результате чего они нагружались и не скрипели. Снизу доски оббиты дранкой и поштукутерены.

Во время одного из ремонтов, просто проклеили их сеткой со шпаклевкой лет пятнадцать проблем с трещинами нет. ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.Просто на прдбитые к балкам снизу доски насыпался песок, в результате чего они нагружались и не скрипели. Снизу доски оббиты дранкой и поштукутерены.Во время одного из ремонтов, просто проклеили их сеткой со шпаклевкой лет пятнадцать проблем с трещинами нет. Bolt Повідомлень: 3278 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2536253725382539> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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