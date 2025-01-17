akurt написав:Я починаю думати, що серед усіх нас пан flyman є самим розумним.
Без жартів.
Дивіться, наче передбачив майбутнє:
- немає ніякої нерухомості, тобто немає проблеми продати та сплатити податки;
- немає і не було автівки, тобто немає проблеми продати б/в авто, що зараз є великою проблемою;
- давно перейшов на «підножний корм. Екологічно чисте та поживне.
Я інколи думаю: може дійсно варто жити на Філіппінах, або в Таїланді.
Зараз в Німеччині гостює приятель - прибув з Таїланду провідати друзів та подивитися, як вони там живуть на німецьких безкоштовних харчах, так я спеціально спитав, а він спеціально відповів, що буде їхати знову в Таїланд.
Ось так, панове…
зворотнє лице Америки (ну ви поняли це про 95% біороботів, що тіпа прикидаються ніби
людьми), бо акурт поливає фекаліями Україну та українців, а тепер в нього то в Туреччині було медом помазано, то в Канаді, то в США, тепер каже, що у Франції знайшов землю обітовану.