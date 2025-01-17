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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2536253725382539
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:43

  akurt написав:Я починаю думати, що серед усіх нас пан flyman є самим розумним.
Без жартів.
Дивіться, наче передбачив майбутнє:
- немає ніякої нерухомості, тобто немає проблеми продати та сплатити податки;
- немає і не було автівки, тобто немає проблеми продати б/в авто, що зараз є великою проблемою;
- давно перейшов на «підножний корм. Екологічно чисте та поживне.

Я інколи думаю: може дійсно варто жити на Філіппінах, або в Таїланді.
Зараз в Німеччині гостює приятель - прибув з Таїланду провідати друзів та подивитися, як вони там живуть на німецьких безкоштовних харчах, так я спеціально спитав, а він спеціально відповів, що буде їхати знову в Таїланд.
Ось так, панове…

зворотнє лице Америки (ну ви поняли це про 95% біороботів, що тіпа прикидаються ніби
людьми), бо акурт поливає фекаліями Україну та українців, а тепер в нього то в Туреччині було медом помазано, то в Канаді, то в США, тепер каже, що у Франції знайшов землю обітовану.
flyman
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