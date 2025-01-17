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#<1 ... 2536253725382539 Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:56 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Но...деревянные перекрытия и в результате растрескавшаяся плитка Но...деревянные перекрытия и в результате растрескавшаяся плитка В некоторых домах во Флориде пол дома это просто застеленная ковролином голая земля. Так что деревянные перекрытия это еще не так и плохо.



Людям тут квартиры государство не раздавало - строились как умели. В некоторых домах во Флориде пол дома это просто застеленная ковролином голая земля. Так что деревянные перекрытия это еще не так и плохо.Людям тут квартиры государство не раздавало - строились как умели. 2587715

Повідомлень: 90 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2025 00:48 Bolt написав: Бетон написав: Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации

ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.

Просто на прдбитые к балкам снизу доски насыпался песок, в результате чего они нагружались и не скрипели. Снизу доски оббиты дранкой и поштукутерены.

Во время одного из ремонтов, просто проклеили их сеткой со шпаклевкой лет пятнадцать проблем с трещинами нет. ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.Просто на прдбитые к балкам снизу доски насыпался песок, в результате чего они нагружались и не скрипели. Снизу доски оббиты дранкой и поштукутерены.Во время одного из ремонтов, просто проклеили их сеткой со шпаклевкой лет пятнадцать проблем с трещинами нет.

то другое) решения древней более развитой цивилизации. то другое) решения древней более развитой цивилизации. Бетон

Повідомлень: 4353 З нами з: 17.12.22 Подякував: 124 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2025 01:52 Сегодня общался с погорельцем, потерявшем коллекцию пластинок в пожаре.

Страховая выплатила за сгоревший дом 270 куе.

Новый дом построили за 350 куе.

12 куе заплатили архитектору за проект.

Коллекцию он оценивает в ...районе миллиона.

Я ошибся.

Сказал, что были пластинки по 16 и по 12 тысяч.

Были пластинки с тиражем в...3 и в 6 штук.

Говорит, ничего интересного, какой-то джаз.

Но за это готовы платить.

Не зато, "Эти пластинки на Брайтоне миллионами наштампуют".

А именно за редкость.

Кстати, миллион тут сейчас - это не какая-то сногсшибательная сумма.

Да, большая, но былого величия в ней нет. rjkz

Повідомлень: 17058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8450 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2536253725382539 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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