В некоторых домах во Флориде пол дома это просто застеленная ковролином голая земля. Так что деревянные перекрытия это еще не так и плохо.
Людям тут квартиры государство не раздавало - строились как умели.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 18 січ, 2025 00:48
то другое) решения древней более развитой цивилизации.
Додано: Суб 18 січ, 2025 01:52
Сегодня общался с погорельцем, потерявшем коллекцию пластинок в пожаре.
Страховая выплатила за сгоревший дом 270 куе.
Новый дом построили за 350 куе.
12 куе заплатили архитектору за проект.
Коллекцию он оценивает в ...районе миллиона.
Я ошибся.
Сказал, что были пластинки по 16 и по 12 тысяч.
Были пластинки с тиражем в...3 и в 6 штук.
Говорит, ничего интересного, какой-то джаз.
Но за это готовы платить.
Не зато, "Эти пластинки на Брайтоне миллионами наштампуют".
А именно за редкость.
Кстати, миллион тут сейчас - это не какая-то сногсшибательная сумма.
Да, большая, но былого величия в ней нет.
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