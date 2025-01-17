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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2536253725382539
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Но...деревянные перекрытия и в результате растрескавшаяся плитка
В некоторых домах во Флориде пол дома это просто застеленная ковролином голая земля. Так что деревянные перекрытия это еще не так и плохо.

Людям тут квартиры государство не раздавало - строились как умели.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:48

  Bolt написав:
  Бетон написав:Приятно читать профессионала, который понимает, что деревянные перекрытия - очень некомфортны в эксплуатации

ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.
Просто на прдбитые к балкам снизу доски насыпался песок, в результате чего они нагружались и не скрипели. Снизу доски оббиты дранкой и поштукутерены.
Во время одного из ремонтов, просто проклеили их сеткой со шпаклевкой лет пятнадцать проблем с трещинами нет.

то другое) решения древней более развитой цивилизации.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 01:52

Сегодня общался с погорельцем, потерявшем коллекцию пластинок в пожаре.
Страховая выплатила за сгоревший дом 270 куе.
Новый дом построили за 350 куе.
12 куе заплатили архитектору за проект.
Коллекцию он оценивает в ...районе миллиона.
Я ошибся.
Сказал, что были пластинки по 16 и по 12 тысяч.
Были пластинки с тиражем в...3 и в 6 штук.
Говорит, ничего интересного, какой-то джаз.
Но за это готовы платить.
Не зато, "Эти пластинки на Брайтоне миллионами наштампуют".
А именно за редкость.
Кстати, миллион тут сейчас - это не какая-то сногсшибательная сумма.
Да, большая, но былого величия в ней нет.
rjkz
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  #<1 ... 2536253725382539
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