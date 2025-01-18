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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2537253825392540
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 12:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:априклад, деякі камінці (діаманти) коштують дуже дорого

От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT
Штучні складно зробити великі. Хоча якщо б не складність видобутку, то на планеті тих діамантів в глибоких шарах стільки, що вони б дешевше кришталя були б)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 12:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Штучні складно зробити великі.

Наскільки я знаю, то при виготовленні штучних мусять робити спец маркування, щоб їх "не сплутали зі справжніми"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 12:45

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:априклад, деякі камінці (діаманти) коштують дуже дорого

От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT. Від надлишку грошей в багатих таких бульбашок чимало...

Недавно читав, що обгортку з першої серії Turbo за 30кг на Віоліті хтось купив. Або модельку РАФ з олімпійською символікою Москва 1980 за 70 кг, ч той час як звичайна декілька тисяч коштує. Просто є люди типа Маска які каналізують свої гроші в якісь проекти, а є такі, як в нас в золоті батони.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT. Від надлишку грошей в багатих таких бульбашок чимало...
В начале прошлого века на 5-ой авеню Пьер Картье купил особняк под свой магазин за 2 нити жемчуга. Сейчас здание стоит 175 лямов, а те нити жемчуга продали через 40 лет за 150 тысяч.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:40

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.wsj.com/politics/policy/tru ... y-e1bd89bd
Велика депортація, в якій задіяні аж 200 копів... От це масштаб від Трампа...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Недавно читав, що обгортку з першої серії Turbo за 30кг на Віоліті хтось купив. Або модельку РАФ з олімпійською символікою Москва 1980 за 70 кг, ч той час як звичайна декілька тисяч коштує. Просто є люди типа Маска які каналізують свої гроші в якісь проекти, а є такі, як в нас в золоті батони.
Ці всі оборудки видаються лише схемами по ухиленню від податків.

Як і раніше картини усіляких гогенів за мільйони купляли один в одного лише щоб гроші в податкову не нести
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:29

  Bolt написав:ХЗ, но в нас в австро-венгеровке в прицентралье Львова деревееным перекрытия больше 120 полет нормальный.
В Мариуполе насмотрелся на деревянные дома. Любое попадание, и привет -- выгорает полностью. Бетонные дома тоже могут выгореть полностью, что стало для меня открытием. Но шансов однозначно больше.
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  #<1 ... 2537253825392540
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