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The_Rebel написав:априклад, деякі камінці (діаманти) коштують дуже дорого
От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT
Штучні складно зробити великі. Хоча якщо б не складність видобутку, то на планеті тих діамантів в глибоких шарах стільки, що вони б дешевше кришталя були б)
The_Rebel написав:априклад, деякі камінці (діаманти) коштують дуже дорого
От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT. Від надлишку грошей в багатих таких бульбашок чимало...
Недавно читав, що обгортку з першої серії Turbo за 30кг на Віоліті хтось купив. Або модельку РАФ з олімпійською символікою Москва 1980 за 70 кг, ч той час як звичайна декілька тисяч коштує. Просто є люди типа Маска які каналізують свої гроші в якісь проекти, а є такі, як в нас в золоті батони.
Дюрі-бачі написав:От цього я не розумію, враховуючи можливість створення штучних алмазів, які нічим не гірші. А те ж золото потрібне в індустрії для виготовлення електроніки і не може бути синтезовано штучно, тому його ціна хоч чимось обгрунтована. ИМХО навіть крипта має якусь практичну користь, тому має якусь ціну. А все це мистецтво / антикваріат- чиста бульбашка, як NFT. Від надлишку грошей в багатих таких бульбашок чимало...
В начале прошлого века на 5-ой авеню Пьер Картье купил особняк под свой магазин за 2 нити жемчуга. Сейчас здание стоит 175 лямов, а те нити жемчуга продали через 40 лет за 150 тысяч.
Bolt написав:Недавно читав, що обгортку з першої серії Turbo за 30кг на Віоліті хтось купив. Або модельку РАФ з олімпійською символікою Москва 1980 за 70 кг, ч той час як звичайна декілька тисяч коштує. Просто є люди типа Маска які каналізують свої гроші в якісь проекти, а є такі, як в нас в золоті батони.
Ці всі оборудки видаються лише схемами по ухиленню від податків.
Як і раніше картини усіляких гогенів за мільйони купляли один в одного лише щоб гроші в податкову не нести