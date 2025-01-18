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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2538253925402541
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:25

  2587715 написав:
  akurt написав:Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$.
Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000!
Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))

Так, не врахували американці вашу авторитетну думку.
Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів.
Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах.
Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі.
Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів.
Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів.
Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:45

  Vadim_ написав:А ві и в старине панимаете?

Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео.
Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема.
І не даремно:
- з цікавістю подивився, як люди досі зберегли золоті монети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки, забрав стоматолог як на вагу лома металевого...
- а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманця 5 монет німецьких 19 сторіччя різних кайзерів - та відав братові в якості платні - а грошей у дідуся не було зовсім.
Він був простим будівельником соціалізЬмів та кАмунізЬмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..."
Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два...
Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...

Ось так і "панимаете"...
akurt
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  #<1 ... 2538253925402541
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