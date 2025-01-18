2587715 написав:Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))akurt написав:Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$.
Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000!
Так, не врахували американці вашу авторитетну думку.
Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів.
Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах.
Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі.
Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів.
Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів.
Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань.