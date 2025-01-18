|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2025 19:25
2587715 написав: akurt написав:
Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$.
Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000!
Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))
Так, не врахували американці вашу авторитетну думку.
Добре, що хоч ви цим безтолколковим піндосам, які вкидають в Україну по 60 копійок кожний квартал - ой, я помилився по 60 мільярдів любимих українцями долЯрів. У яких їх більше, ніж у піндосів. Вміють наші люди долЯри заробляти...
Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів.
Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах.
Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі.
Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів.
Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів.
Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 18 січ, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10466
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3891 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 18 січ, 2025 19:45
Vadim_ написав:
А ві и в старине панимаете
?
Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток
чи відео по Фейсбук
-то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео.
Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема.
І не даремно:
- з цікавістю подивився, як люди досі зберегли золоті
монети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки, забрав стоматолог як на вагу лома металевого...
- а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманця 5 монет німецьких 19 сторіччя
різних кайзерів - та відав братові в якості платні - а грошей у дідуся не було зовсім.
Він був простим будівельником соціалізЬ
мів та кАмунізЬ
мів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..."
Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два...
Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...
Ось так і "панимаете
"...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10466
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3891 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 18 січ, 2025 23:21
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Як всі вже впевнилися, історичний персонаж тов. Сталін мав рацію:
"Чим ближче для пролетаріату повна попа, тим активнішою є ідеологічна боротьба!"
Ми це бачимо по цьому форуму , який є відкритим до приєднання новачків - випускників "Новосибірської воєнно-політичної академії"
В програмі все ті ж Методички для вояків РККА: "Чим ближче ви до повного щастя - тим сильніше ми вас тягнемо в Хабаровськ, Уренгой та Воркуту!"
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.
Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.
Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.
Знайшли управу.
Всі мешканці Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США, (а це сотні тисяч доларів на рік) звільненні.
Всі до одного!
Аллес капут.
Даз іст антракт.
Ну ось так, а то панове не знали, як оцінити вартість монети із золота часів Миколи Другого карбування 1898 року...
Ой, дріб"язками займалися...
Ну, як завжди...
P.S. Ніхто із моїх респондентів - українців НЕ постраждав.
Просто треба вміти думати головОМ, а не ногОМ.
Не завжди це вдається: ми бачимо це по десятках дурноголових дописів на ці гілці.
То про пусте, то про порожнє... Наче платять їм за дуровину. А можливо і платять?
Але маємо те, що маємо...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10466
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3891 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|