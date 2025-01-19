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akurt написав:Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$. Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000!
Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))
Так, не врахували американці вашу авторитетну думку. Добре, що хоч ви цим безтолколковим піндосам, які вкидають в Україну по 60 копійок кожний квартал - ой, я помилився по 60 мільярдів любимих українцями долЯрів. У яких їх більше, ніж у піндосів. Вміють наші люди долЯри заробляти...
Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів. Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах. Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі. Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів. Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів. Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 січ, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео. Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема. І не даремно: - з цікавістю подивився, як люди досі зберегли золоті монети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки, забрав стоматолог як на вагу лома металевого... - а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманця 5 монет німецьких 19 сторіччя різних кайзерів - та відав братові в якості платні - а грошей у дідуся не було зовсім. Він був простим будівельником соціалізЬмів та кАмунізЬмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..." Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два... Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Ну ось саме так, а то панове не знали, як оцінити вартість монети із золота часів Миколи Другого карбування 1898 року...
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.
Якщо глянути статті - вони це все називають культурними цінностями (так пенні 1961 року теж )
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.
Надо понимать, что фактически, в США сейчас рецессия. И сокращения идут не только иностранных работников. Просто в статистику (тоже, кстати, не очень хорошую), не совсем попадают те, кого сократили. Тут оценивается рост рабочих мест. Более углубленно их структуру анализируют не только лишь все. Условно, сокращают 1000 айтишников (что сейчас характерно), но зато набирают например 2000 уборщиков и 5000 патрульных полицейских. Государство якобы создает рабочие места и динамика позитивная. Но бизнес сворачивается, а новые рабочие места создаются на те налоги, которые тот самый бизнес и дает, то есть, на оставшийся бизнес или нагрузка выше или надо напечататть еще долларов (увеличить госдолг) и обесценить доллар. Ну и айтишник с условной зарплаты в 200 куе в год или долго будет искать работу или идти уборщиком на 40 куе в год. Кстати, патрульные полицейские тоже примерно столько получают. Или, например, как попадают в статистику тракдрайверы на 1099? Никак. Были у них заказы и они не вылазили из-за руля неделями, а теперь лежат на кровати и не берут заказы потому что больше потеряют, чем заработают или вообще трак уже банк забрал. Для статистики он как был на 1099 так и остался, а то что у него было 12 куе в месяц, а сейчас он заначку проедает, никто не видит.
Якщо глянути статті - вони це все називають культурними цінностями (так пенні 1961 року теж )
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.