Додано: Суб 18 січ, 2025 19:45

Vadim_ написав: А ві и в старине панимаете? А ві и в старине

люди досі зберегли золоті

забрав стоматолог як на вагу лома металевого...

а грошей у дідуся не було зовсім.

Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео.Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема.І не даремно:- з цікавістю подивився, якмонети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки,- а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманцярізних кайзерів - та відав братові в якості платні -Він був простим будівельником соціалізмів та кАмунізмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..."Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два...Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...Ось так і ""...