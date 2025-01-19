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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2539254025412542
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  rjkz написав:
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых.
У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50.
Порядка 30 грамм серебра эта одна монета.
Были другие.
Но везти через таможню я это не стал рисковать.
На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета.
Опять-же, зависит от рынка страны.
Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты.
Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.

После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.

Шо таке МД?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:45

  Faceless написав:
Bolt написав:
  rjkz написав:
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых.
У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50.
Порядка 30 грамм серебра эта одна монета.
Были другие.
Но везти через таможню я это не стал рисковать.
На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета.
Опять-же, зависит от рынка страны.
Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты.
Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.

После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.

Шо таке МД?

https://www.facebook.com/groups/detecto ... ?ref=share
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:58


М ля... пишет по русски в середине предложения вставляет сокращённо на украинском, это люди или боты? :evil:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5812941:rjkz"]

Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых.
У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50.
Порядка 30 грамм серебра эта одна монета.
Были другие.
Но везти через таможню я это не стал рисковать.
На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета.
Опять-же, зависит от рынка страны.
Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты.
Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.

После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.

Шо таке МД?

https://www.facebook.com/groups/detecto ... ?ref=share[/quote]Хм, хіба якийсь прорив стався у копачів і чорних археологів, що аж ціни на монети просіли? Ніби їх в усі часи вистачало
Faceless
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  #<1 ... 2539254025412542
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