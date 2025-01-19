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rjkz написав: Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
rjkz написав: Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.