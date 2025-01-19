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rjkz написав: Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
rjkz написав: Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
Хм, хіба якийсь прорив стався у копачів і чорних археологів, що аж ціни на монети просіли? Ніби їх в усі часи вистачало[/quote] Раніше хіба випадково. А зараз методично все проходять і по декілька раз. Раніше з дешевим приладом, потім дорожчий з більшою чутливісттю, який монетки від кришок з пива відрізняє.
Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
Дюрі-бачі написав:Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
нехай радіє, що порішати не можна. якщо в Німеччині стане можна порішати, то з такою кількістю іммігрантів зі Сходу вони швидко накриються. або доведеться щоденники дідусів піднімати.
паперова бюрократія - проблема Німеччини. тут треба або змиритися, або шукати щось інше